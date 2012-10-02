به گزارش خبرگزاری مهر، ناجی البستانی تحلیلگر لبنانی در مقاله ای که ازسوی النشره منتشر شده به پاسخ احتمالی ایران به حمله احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخته است.

در این گزارش آمده است: پاسخ احتمالی ایران به چنین حمله ای شامل مسائل ذیل می شود؛

نخست: بمباران اسرائیل با موشکهای زمین زمین دوربرد که مهمترین آنها می تواند موشکهای پشرفته شهاب 3 باشد. باید توجه داشت برد موشکهای ایران (شهاب 1، 2 و 3 ، قدر 1 و سجیل 2) بین 300 تا 2200 کیلومتر است و می تواند عمق اسرائیل را مورد اصابت قرار دهد.

دوم: حمله به اسرائیل از مناطق جغرافیایی نزدیک به آن همچون جنوب لبنان و غزه. این حمله از سوی همپیمانان ایران شامل حزب الله لبنان و حماس فلسطین صورت می گیرد و باعث ایجاد چندین جبهه علیه اسرائیل می شود.

سوم: حمله به مصالح صهیونیستی در تمامی نقاط جهان با استفاده از جریانهای دوست و همپیمان ضد اسرائیلی. این حملات حیات تمامی اسرائیلیها در جهان را به مخاطره می اندازد.

چهارم: بستن تنگه هرمز که باعث ایجاد بحران جهانی نفت و افزایش شدید قیمتها در بازارجهانی می شود.

پنجم: حمله به پایگاهها و یگانهای نظامی آمریکایی در منطقه خلیج فارس که این حمله شاید به کشورهای حاشیه خلیج فارس که پایگاههای آمریکایی در آن قرار دارد نیز آسیب برساند. پایگاههای عریفجان کویت، العدید قطر، جبل علی و الظفره امارات از جمله این مراکز حساس برای آمریکا هستند.

در ادامه این گزارش به بررسی توانمندی نظامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی اشاره شده و آمده است: ایران با داشتن 550 هزار نظامی، 28 هزار نیروی دریایی ، 52 هزار یگان دفاع موشکی و توانمندی جذب 650 هزار نظامی دیگر توان بسیار بالایی دارد. البته در جنگ احتمالی نیروی دریایی و هوایی نقش سرنوشت سازی را بازی می کنند.

در مقابل اسرائیل 200 هزار نیروی ارتش و 450 هزار نیروی ذخیره دارد. البته نقطه قوت اسرائیل در نیروی هوایی آنهاست که از 600 فروند جنگنده پیشرفته اف 16 و اف 15 بهره مند هستند.

سوالی که مطرح می شود این است که آیا اسرائیل برای دریافت پاسخ ایران به حمله احتمالی آمادگی دارد؟ آمریکا در برابر به خطر انداختن منافعش در منطقه خلیج فارس و جهان چه دستاوردی خواهد داشت؟