گشایش سینما بهمن پس از شش سال انتظار/ سنندج صاحب بهترین مرکز فرهنگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روند بازسازی سینما بهمن سنندج که نماد پروژه های نیمه تمام در کردستان بود به اندازه ای طول کشید که دیدن کارهای عمرانی بی پایان در این پروژه خود به سینمای برای مردم این شهر تبدیل شده بود تا اینکه بعد از وعده های بی پایان بالاخره روز گذشته این پروژه افتتاح و به بهره برداری رسید.

روز دهم مهر ماه سال 91 را باید در تاریخ کردستان به ثبت رساند و این روز را روز سینما در این استان نامید چرا که مردم کردستان به ویژه مردم شهرستان سنندج از سال 85 چشم انتظار بازگشایی این سینما بودند و سینمایی که قرار بود شش ماهه بازسازی شود، شش سال به طول انجامید.

در سال 85 به همت حوزه هنری و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان مقرر شد تا به بهینه سازی و تعویض سر درب سینما اقدام کند اما با ناهماهنگی های به وجود آمده حوزه هنری بدون کار تحقیقی و کارشناسی شده به تخریب این سینما پرداخت و سینمایی که قرار بود در 22 بهمن 86 مجددا کار خود را آغاز کند پس از شش سال وقفه بالاخره دهم مهر ماه سال 91 به بهره برداری رسید.

در حالی که مدیران یکی پس از دیگری می آمدند و می رفتند وعده افتتاح سینما بهمن سنندج را در آینده نزدیک اعلام می کردند و این وعده ها از خرداد ماه سال 86 تا زمان بهره برداری بیش از 20 بار از سوی مسئولان استانی و حتی کشوری از استاندار گرفته تا معاون وزیر و حتی رئیس حوزه هنری کشور تمدید می شد.

در ابتدا قرار بود که بازسازی سینما بهمن سنندج تنها با تغییر صندلی، سیستم صوت و تصویر اجرایی شود که پس از بررسی های به عمل آمده وضعیت مقاومت ساختمان نیز ضعیف اعلام شد و از میانه راه تعمیرات کلی و اساسی ساختمان سینما بهمن سنندج بدون در نظر گرفتن تامین اعتبارات آغاز شد.

تغییر مدیریت حوزه هنری روند بازسازی سینما بهمن را تسریع داد

سینما بهمن سنندج که از سال 85 تعطیل شده بود، طی سال های 85 تا اواخر سال 89 پروژه تنها 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشت که خوشبختانه با تغییرات مدیریتی راس مدیریتی حوزه هنری استان کردستان در سال 90 کمتر از یک سال ساخت و راه اندازی مجدد این سینما شتاب قابل قبولی گرفت.

از اواخر آبان ماه سال گذشته تاکنون روند بازسازی این پروژه تسریع پیدا کرد و خوشبختانه این پروژه افتتاح و سینما بهمن سنندج دوباره بازگشایی شد.

در مجموع از سال 85 تاکنون حدود چهار میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی سینما بهمن سنندج اختصاص پیدا کرد که بخش زیادی از این اعتبار مربوط به سال های 89 و 90 است و این مهم نشان دهنده توجه ویژه مسئولان استانی و کشوری در راستای تسریع در ساخت و بهره برداری از این پروژه بود.

رئیس حوزه هنری استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با روند بازسازی سینما بهمن سنندج اظهار داشت: با توجه به تحقق قول مسئولان استانی و کشوری در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز اتمام این پروژه، مجتمع سینمایی بهمن سنندج بهره برداری و بازگشایی شد.

امین مرادی افزود: خوشبختانه با همت استاندار کردستان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سینما بهمن سنندج تامین شد و از سال گذشته استاندار کردستان پیگیری ویژه ای برای بهره برداری هر چه سریعتر از سینما بهمن سنندج داشت و به همین دلیل این مهم نیز عملیاتی شد.

وی یادآور شد: با توجه به کمبود فضای فرهنگی در شهر سنندج کار تبدیل سینما بهمن سنندج به مجتمع فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر علاوه بر سه سالن نمایش فیلم، مجتمع سینمایی بهمن سنندج دارای کاربری های مختلف از جمله کلاس ها آموزش، کافی نت، گیم نت، رستوران، آتلیه عکاسی، محل عرضه اقلام فرهنگی و نگارخانه برای برگزاری نمایشگاه های مختلف است.

سینما بهمن سنندج یکی از پیشرفته ترین مجتمع های سینمایی کشور است

رئیس حوزه هنری کردستان مجتمع سینمای بهمن سنندج را یکی از مجهزترین مجموعه های فرهنگی و سینمای در سطح کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته امکانات و تجهیزات مورد استفاده از سینما بهمن سنندج عالی بودند و به همین دلیل این سینما در ردیف سینماهای ممتاز کشور قرار گرفته است.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد فضاهای جدید در سینما بهمن سنندج اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر مجتمع سینمای بهمن سنندج دارای کاربری های مختلفی است و به همین دلیل اقشار مختلف مردم فرهنگ دوست سنندج و استان کردستان می توانند از این امکان خوب استفاده کنند.

وی عنوان کرد: مجتمع سینمای بهمن سنندج دارای سه سالن برای نمایش فیلم است که سالن اصلی این مجموعه با ظرفیت 570 نفر، سالن شماره دو با ظرفیت بیش از 130 نفر و سالن شماره سه با ظرفیت 60 نفر دارای جدیدترین تکنولوژی های برق، صدا و سیستم پخش فیلم هستند.

رئیس حوزه هنری کردستان در ادامه از صرف اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال برای تعمیر، تجهیز و بازسازی سینما بهمن سنندج خبرداد و یادآور شد: بر اساس اعلام کارشناسان موسسه سینما شهر سینما بهمن سنندج بعد از سینما هویزه مشهد دومین سینمای مجهز کشور است.

در مراسم شب گذشته بازگشایی سینما بهمن سنندج که با حضور رئیس حوزه هنری کشور، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، استاندار و جمعی دیگر از مدیران استانی و اقشار مختلف مردم برگزار شد، فیلم بوسیدن روی ماه برای اولین بار با حضور عوامل آن اکران شد.