به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نمازیان با بیان این مطلب افزود: تمامی تیم‌هایی که در طی سال‌های گذشته به مربیان، کشتی‌گیران و فدراسیون کشتی بدهکار هستند حق حضور در لیگ برتر را ندارند.

وی ادامه داد: تاکنون چهار تیم به صورت رسمی کار ثبت قرارداد برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد را آغاز کرده‌اند و برخی تیم‌های دیگر نیز خواستار حضور در این مسابقات هستند.

سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی با بیان اینکه "از حضور تیم‌های مختلف در لیگ برتر کشتی آزاد استقبال می‌کنیم"، اظهار داشت: در تلاشیم رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی را نیز برگزار کنیم و امیدوارم با توجه به نتایج درخشانی که کشتی فرنگی در رقابت‌های المپیک 2012 لندن کسب کرد، تیم‌ها و ارگان‌های بیشتری با حضور در این مسابقات، تنور لیگ را داغ کنند.

به گفته نمازیان رقابت‌های لیگ برتر کشتی در صورت به حدنصاب رسیدن تیم‌ها پس از 10 آذرماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم تمدید مهلت ثبت نام تیم‌ها برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد امسال، فعلا از اسپانسرها و باشگاه‌های سرمایه گذار خبری چندانی نیست و مسئولان فدراسیون کشتی همچنان چشم امید به روزهای آینده دارند.