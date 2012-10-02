تلاش دانشمندان برای جایگزینی مواد شبیه استخوان به جای فلز ایمپلنت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدمجتبی سیدین با بیان اینکه هم اکنون دانشمندان می کوشند از پودر اکسیدتیتانیوم مشابه ترابکولار استخوان استفاده کنند، اظهار کرد: در حالت طبیعی استخوان جانوران و انسان توخالی و یک لایه متراکم سطح آن را پوشانده است از این رو دانشمندان می کوشند تا با ماده ای ساختاری مشابه را برای جایگزین کردن دندانهای از دست رفته ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ایمپلتنولوژی جایگاه خود را در ارتودنسی هم پیدا کرده است، گفت: اگرچه در دنیا به مدت 15 سال برروی استفاده از سلولهای بنیادین برای جایگزینی دندانهای از دست رفته کار شده است اما هنوز به نتایج قابل قبولی نرسیده اند.

استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در حال حاضر ایمپلنت جایگزین مناسبی برای دندانهای از دست رفته به شمار می رود. برخی بخشی از دندانها و یا همه دندانها را از دست می دهند همچنین عده ای به طور مادرزادی دندان ندارند و یا شمار دندانهای آنها به طور مادرزادی اندک است پیش از این پروتزهای متحرک و ثابت جایگزین مناسبی برای دندانهای از دست رفته بود اما امروزه ایمپلنت گزینه مناسب درمان است.

سیدین با تاکید بر ضرورت رعایت بهداشت دهان و دندان برای جلوگیری از پوسیدگی و از دست دادن دندان ادامه داد: از این رو آموزش و فرهنگسازی باید از پیش دبستانی آغاز شود تا نتایج مطلوبتری حاصل شود.

این جراح لثه افزود: عواملی چون استعمال سیگار، ابتلا به دیابت و رعایت بهداشت دهان و دندان در طول عمر ایمپلنتها بسیارموثر هستند.

این پروستودنتیست و ایمپلنتولوژیست با اشاره به آغاز بحث ایمپلنت در کشورهای آمریکایی گفت: بررسی و تحقیق در خصوص استفاده از مواد پیوند برای کمک به پایداری، ثبات و چسبندگی دندان همچنان ادامه دارد.

سیدین یادآور شد: اگرچه آمار صحیحی از میزان دندانهای از دست رفته در دسترس نیست اما در برخی استانها واقع در شرق و جنوب شرقی کشور و حتی برخی مناطق کوهستانی بیماریهای لثه بیشتر وجود دارد.

نخستین کنگره بین المللی ICOI در منطقه خاورمیانه برای اولین بار با حضور شماری از اساتید و سخنرانان برجسته ایرانی و همچنین صاحب نظران زیبایی و ایمپلنت از کشورهای آمریکا، کانادا، ایتالیا، مصر و ترکیه 25 الی 28 مهرماه جاری در مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.