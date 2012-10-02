وزیر دفاع از دستاوردهای بهداری در رزم سپاه بازدید کرد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بهداری در رزم نیروی زمینی سپاه گفت: این نیرو یک رکن در بهداری رزمی است و خلاقیت‌های نو و کارهای قابل توجهی در این حوزه دارد.

وی افزود: این نمایشگاه نیز نشانی از احساس مسئولیت و همت نیروی زمینی سپاه و بهداری آن برای حرکت رو به جلو در این حوزه است.

وزیر دفاع ادامه داد:‌ کارهایی برای افزایش قدرت تحرک در امدادرسانی در جبهه صورت گرفته است و هم از نظر طبی و هم تجهیزاتی و مراکز درمانی دستاوردهای خوبی در نیروی زمینی سپاه ایجاد شده است.

وحیدی در پایان تاکید کرد: تلاش در حوزه بهداری رزم در نیروی زمینی سپاه با یک شیب نسبتا مناسب در حال صورت گرفتن است.

