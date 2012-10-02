  1. جامعه
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۲

ورود تعزیرات به بازار قلهک/ پلمپ و جریمه میلیونی محتکران تلویزیون

ورود تعزیرات به بازار قلهک/ پلمپ و جریمه میلیونی محتکران تلویزیون

معاون تعزیرات حکومتی تهران اعلام کرد بر اساس شکایت و گزارشات مردمی گشتهای تعزیرات به صورت ضربتی در بازار قلهک حاضر شده و با محتکران برخورد قانونی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش قیمت ارز در بازار برخی فروشندگان سودجو لوازم خانگی و صوتی تصویری دست به کار شده و به بهانه انبار گردانی یا تعمیرات از عرضه محصولات خارجی شانه خالی می کنند.

بر اساس این گزارش، بزرگمهر صادقی نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس گزارش احتکار از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و گزارشات مردمی در بازار قلهک گشتهای ضربتی تعزیرات صبح امروز با ورود به بازار لوازم خانگی و صوت و تصویر قلهک با محتکران برخورد کردند.

وی افزود: متاسفانه فروشندگان با بهانه هایی مانند انبار گردانی و دستور از شرکت از فروش لوازم خانگی خودداری می کردند و حتی پاسخ مشتریان برای خرید تلویزیونهای LED را نمی دادند که دروغگویی و تخلف آنها محرز و هر کدام از 5 تا 10 میلیون تومان جریمه شدند.

همچنین سه فروشگاه هم پلمپ شدند.

کد مطلب 1710311

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