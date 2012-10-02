توزیع ارز غیربورسیه ها در صرافیها/ ارز 1226 تومانی بورسیه ها در بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری - وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از مرکز مبادلات ارزی از توافق جدید بانک مرکزی با صرافان مجاز برای پوشش تقاضاهای خرد ارزی نیازهای خدماتی خبرداد و گفت: برخی نیازهای اسکناسی مشتریان خرد همچون مسافران، دانشجویان و مواردی از این دست طبق قاعده‌ای جدید و ارز ارزان تر از بازار آزاد، پاسخ داده می‌شود.

وی تاکید کرد که این تصمیم جدید تا پایان هفته جاری اجرایی خواهد شد.

همچنین صمد کریمی - سخنگوی مرکز مبادلات دارندگان و متقاضیان ارز اعلام کرد که به دانشجویان بورسیه مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت هم ارز با نرخ مرجع 1226 تومان پرداخت می‌شود.

به گزارش مهر، بانکها پیش از این به دانشجویان غیربورسیه یعنی دانشجویانی که با هزینه شخصی خود عازم دانشگاههای خارج از کشور برای ادامه تحصیل می شدند با معرفی وزارت علوم می توانستند از بانکها ارز دولتی با نرخ 1226 تومان دریافت کنند که با اعلام مقامات مسئول ارزی کشور، ممنوعیت پرداخت ارز دولتی به غیربورسیه اعلام شد.

با این حال، دانشجویان بورسیه یعنی دانشجویانی که از سوی وزارت علوم برای ادامه تحصیل در دانشگاههای خارجی بورسیه دریافت می کنند می توانند با ارز دولتی سفر کنند.