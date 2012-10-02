صبا برای صدرنشینی محکوم به شکست دبیری تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز هفته نهم مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، تیم رده دومی صبای قم عصر پنج‌شنبه این هفته در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان شهر مقدس میزبان تیم رده ششمی لیگ یعنی دبیری تبریز است.



مصاف صبایی‌ها با تیم سرمربی سابق

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تیم فوتسال صبای قم که به روال فصل گذشته که سیدمهدی غیاثی هدایت آن را بر عهده داشت، لیگ چهاردهم را با قدرت آغاز کرده و قرار است این هفته در مقابل تیمی که سرمربی فصل گذشته آنها یعنی غیاثی آن را هدایت می کند، قرار بگیرد.



این در شرایطی است که سیدمهدی غیاثی به عنوان سرمربی تیم دبیری تا کنون با این تیم خوب عمل کرد و صبای قم نیز هفته گذشته پنجمین پیروزی مسابقات لیگ چهاردهم فوتسال باشگاه های کشور را نیز در دیدار خارج از خانه در مقابل میثاق تهران تجربه کرد.



صبای قم با این پیروزی، بعد از سه هفته از مکان های میانه جدول رده بندی لیگ برتر به رده دوم جدول رده بندی بازگشت و حالا برای پس گرفتن صدر جدول رده بندی چاره‌ای به جز شکست دبیری تبریز و البته انتظار برای توقف منصوری، گیتی پسند، حفاری و فرش آراء ندارد.



باقری نفر اول کادر فنی صبا در غیاب شمسایی مستعفی



تیم دبیری تبریز نیز در حالی این هفته مقابل صبای قم قرار می گیرد که با تساوی هفته گذشته که تساوی خانگی مقابل گیتی پسند اصفهان را برای این تیم به دنبال داشته است، اکنون همراه با سرمربی قمی خود برای برد مقابل صبای قم انگیزه دارد.



جالب‌ترین تقابل این دیدار به نیمکت دو تیم برمی‌گردد، جایی که سیدمهدی غیاثی سرمربی قمی فصل گذشته صبا و قدرت الله باقری جانشین امیر شمسایی مستعفی به عنوان مربی تیم فوتسال صبای قم رودروی یکدیگر صف آرایی می‌کنند.



باقری با وجود سابقه زیاد برای نخستین بار به عنوان یک مربی در تاریخ رقابت های لیگ برتر، تیم فوتسال صبای قم را در مقابل دبیری تبریز هدایت می کند و البته قصد دارد در این مسابقه سومین پیروزی خانگی و ششمین برد این فصل را تجربه کند.

حسن‌زاده صدرنشین جدول گلزنان لیگ برتر فوتسال



علی اصغر حسن زاده بهترین گلزن صبای قم نیز انگیزه زیادی برای گلزنی در این بازی دارد و خط دفاعی دبیری تبریز هم باید برای مهار وی راه چاره‌ای بیندیشد، ضمن اینکه در طرف دیگر میدان فرهاد فخیم و جواد اصغری مقدم و همچنین دو بازیکن قمی تیم دبیری یعنی علی ابراهیم بیگی و سیدوحید غیاثی خطر آفرینان دروازه تیم دبیری در تیم صبا خواهند بود.



شاگردان قدرت الله باقری روز پنج شنبه باید در هفته نهم از دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در دیداری سخت و حساس از ساعت 16 به مصاف تیم دبیری تبریز بروند و کسب امتیاز از بازی برابر دبیری برای صدرنشینی این تیم اهمیت ویژه‌ای دارد.

