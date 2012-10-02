حبیب الله صادقی نقاش و عضو هیات تحریریه روزنامه اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر و در تحلیل وضعیت رسانه‌های کشور در بخش‌ فرهنگی گفت: هر کدام از میزهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یک روزنامه دانشی دارند و مستعد رشد هستند.

وی با این توضیح که از یک خبرنگار فعال در حوزه هنر انتظار می‌رود اهل نقد و تحلیل باشد نه فقط یک بلندگو و یادداشت‌بردار، گفت: لازم است در سرویس‌های هنری بازخوانی صورت بگیرد. حوزه هنر جزو حوزه های علوم انسانی بسیار سخت و حساسیت‌برانگیز است که باید از آن مراقبت شود.

این نقاش با بیان این که فردی که خبر روزنامه را تهیه می‌کند در بحث خبررسانی حوزه هنر باید هوشمندانه عمل کند، افزود: یک روزنامه‌نگار و یا خبرنگار باید بخش‌ها و زیرمجموعه‌های هنری را خوب بشناسد و بداند سراغ کدام هنرمند و کارشناس برود. او باید جریان اصلی و جاری در نبض جامعه در هنر را شناسایی کند تا در این فرایند به ارایه مطلب برسد.

وی به سردبیران روزنامه‌ها پیشنهاد کرد با حضور کارشناسان در رسانه خود کلاس آموزشی و پژوهشی برگزار کنند و ادامه داد: با این حرکت مسایل چالشی شناسایی و مصداق‌های درست بازگو می‌شود و اگر این نوع کلاس‌ها برپا نشود اخبار هنری در حد اعلام برنامه باقی خواهد ماند.

عضو پیوسته فرهنگستان هنر در پایان با این توضیح که برگزاری جشنواره «هنر و رسانه» به رفع برخی مشکلات موجود در بازتاب اخبار حوزه هنر کمک می‌کند، گفت: توصیه می‌کنم همزمان با جشنواره، کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان عالی رتبه برای آسیب شناسی حوزه هنر برپا شود.