145هزار راس دام در جنوب کرمان بر علیه تب برفکی مایه کوبی شدند

ابراهیم توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تب برفکی یک بیماری عفونی و به شدت واگیردار در دام است که می تواند خسارات اقتصادی زیادی را به همراه داشته باشد.

وی اظهار داشت: این بیماری در دام های بالغ معمولا کشنده نیست و با مراجعه به دامپزشک می توان دام مبتلا را درمان کرد.

این مسئول با اشاره به سرعت بالای شیوع این بیماری تصریح کرد: این امر باعث می شود که دامداران به دلیل افت شدید شیر در دوره بیماری و همچنین سقط جنین متحمل خسارات اقتصادی زیادی شوند.

توکلی بیان داشت: به منظور پیشگیری از بروز بیماری مذکور، طی سال جاری 145 هزار راس دام بر علیه تب برفکی مایه کوبی شدند.

وی تب برفکی را از جمله بیماری های مشترک بین دام و انسان دانست و گفت: گوسفند، بز و گاو جمعیت هدف عامل این بیماری که نوعی ویروس است، هستند.

توکلی یادآور شد: دامپزشکی تاثیر بسزایی در امنیت غذایی دارد و از این رو با نظارت ها و بازرسی های دقیق تمام توان خود را برای ارائه محصولات دامی سالم به بازار به کار گرفته ایم.



