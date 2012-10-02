محمدرضا اسماعیلی در گفتگو با مهر درخصوص اعمال قیمتهای جدید محصولات لبنی پرمصرف که اخیرا از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به کارخانجات تولید فرآورده های لبنی ابلاغ شده است، اظهارداشت: هنوز ابلاغیه رسمی در رابطه با اعلام قیمتهای جدید محصولات لبنی پرمصرف که ممهور به امضای مسئولان سازمان حمایت باشد به دست ما نرسیده است تا بتوانیم محصولات خود را با قیمتهای مصوب به بازار عرضه کنیم.

وی با بیان اینکه اعضای اتحادیه تعاونی های سراسری لبنی ایران قیمتهای اعلامی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را قبول ندارند، گفت: بارها به مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده ایم که براساس هزینه تمام شده تولید فرآورده های لبنی آنها را قیمت گذاری کنند اما متاسفانه در عمل این اتفاق نیفتاده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های سراسری لبنی ایران این سئوال را پرسید: کارخانجات تولید محصولات لبنی چطور می توانند محصولات خود را با قیمت مصوب سازمان حمایت به بازار عرضه کنند در حالی که دامداران شیرخام خود را 30 تا 40 درصد بیشتر ازقیمت مصوب به کارخانجات تحویل می دهند و از سویی دیگر قیمت مواد اولیه از جمله ظروف پلاستیکی و نایلونها که برای بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد روز به روز بالا می رود؟

وی در ادامه به نوسان نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بیشتر مواد اولیه کارخانجات تولید محصولات لبنی وارداتی است؛ افزایش بی رویه نرخ دلار در بازار واحدهای تولیدی را دچار مشکل خواهد کرد.

اسماعیلی، تنها راه حل مشکل به وجود آمده را تهاترمستقیم شیرخام با نهاده و علوفه های دامی عنوان کرد و افزود: درصورتی که دولت نهاده و علوفه های یارانه ای را در اختیار کارخانجات تولید فرآورده های لبنی بگذارد و دامداران را مجاب کند که با قیمت مصوب شیرخام خود را عرضه و بدون وجود هیچ واسطه ای نهاده و علوفه مورد نیاز خود را از این کارخانجات دریافت کنند، آنوقت می توان امید داشت که محصولات لبنی با نرخ مصوب به بازار عرضه شوند.