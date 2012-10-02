ورود 600 هزار تن کالا به بنادر مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید نبی سیدپور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بندر نوشهر اولین و قدیمی ترین بندر احداث شده در مازندران است، گفت: این بندر نزدیک به 70 سال سابقه فعالیت بندری دارد که پس از احداث زیرساخت های اولیه تا سال 1370 با همان امکانات زیرساختی اولیه مشغول فعالیت بود.

وی با بیان اینکه تا قبل از سال 70 ، 300 هزار تن ظرفیت عملیاتی بندر نوشهر بود، افزود: از سال 70 و با آغاز برنامه توسعه بندر ظرفیت عملیاتی در قالب برنامه های توسعه زیرساختی از جمله اسکله ها ، محوطه های عملیاتی، موج شکن ها، انبارهای مسقف و روباز و تجهیزات بندری دریایی افزایش پیدا کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران ظرفیت عملیاتی بنادر استان را 2.5 میلیون تن عنوان کرد و افزود: تا سه سال آینده ظرفیت بنادر ما به 3.5 میلیون تن می رسد و برنامه داریم تا در 5 سال آینده ظرفیت به 7 میلیون تن افزایش یابد.

سیدپور با بیان اینکه در 10 سال آینده ظرفیت بنادر استان مازندران به 10 میلیون تن می رسد، گفت: از جمله اقدامات مهم ما در 10 سال اخیر بازسازی اسکله های قدیمی بوده و همچنین 530 متر اسکله جدید ساخته شده است.

وی تصریح کرد: 27 هکتار محوطه عملیاتی جدید در 10 سال اخیر به بندر نوشهر اضافه شده و تجهیزات بندری و دریایی و مخابراتی جدیدی هم در این بندر مستقر شده است.

سید پور با بیان اینکه بندر نوشهر سال گذشته به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شده است ، اظهار داشت: در این راستا تسهیلاتی را در اختیار تجار می گذاریم تا با سهولت بیشتری کالاها را به منطقه ویژه وارد کنند و در مبادی مصرف خود برسانند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران با اشاره به سفر سوم استانی هیئت دولت، بیان کرد: در این سفر برای دو مصوبه 40 میلیارد تومانی موافقت گرفتیم تا 200 هکتار از اراضی حاشیه شهرها که در دو کیلومتری بندر واقع است را تملک کنیم.

وی افزود: این زمین‌ها آماده واگذاری به سرمایه گذاران تولیدی در قالب تسهیلات ویژه اقتصادی است و موافقت‌های اولیه اجرایی داخل سازمان گرفته شده است.

سیدی پور در خصوص اجرای حمل و نقل ترکیبی در بندر نوشهر گفت: هم اکنون بندر نوشهر با نزدیکترین خط ریلی 150 کیلومتر فاصله دارد، بنابراین از نظر اقتصادی به صرفه نیست؛ بدین ترتیب تاکنون در این بخش اقدامی نشده است اما از مسئولان درخواست کردیم تا مطالعه اتصال خط آهن شمال را از قائم شهر به بندر فریدون کنار ، نوشهر و رشت متصل کنند که همان راه آهن قزوین رشت است.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر حمل و نقل از طریق کامیون انجام می گیرد و در واقع ترانزیت دریایی جاده ای را از بندر نوشهر داریم. سیدپور درباره عمق آبخور بندر نوشهر تاکید کرد: هم اکنون این بندر کانالی با 6 متر عمق آبخور دارد که داخل اسکله ها این عمق به 5.5 متر می رسد اما برنامه داریم تا عمق آبخور را تا 7 متر افزایش دهیم.

وی عمده کالاهای وارد شده به بندر نوشهر را آهن آلات، چوب، تخته ، کاغذ و مقوا اعلام کرد و گفت: در بندر نوشهر قابلیت سرویس دهی به کالاهای نفتی را هم داریم .

سیدی پور در پاسخ به پرسش مهر درباره حجم وارداتی کالا به بندر نوشهر گفت: در شش ماهه اول امسال بالغ بر 600 هزار تن کالا در بنادر مازندران وارد شده که بیش از 10 درصد این رقم یعنی 66 هزار تن ترانزیت و بقیه مربوط به واردات و صادرات کالا بوده است.

وی افزود: این رقم نسبت به شش ماهه اول سال گذشته حدود 65 درصد رشد عملیاتی را نشان می دهد و حجم عمده ترانزیت از آذربایجان، قزاقستان و در جنوب به عراق بوده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ر خصوص ارزی شدن هزینه خدمات نمایندگی های ایرانی خطوط خارجی در بنادر گفت: این مصوبه هنوز به ما ابلاغ نشده است و با توجه به نوسانات بازار و اینکه ما یک سازمان مرتبط با تجار هستیم، باید شرایط روز اقتصادی را بسنجیم و برای ارائه خدمات بهتر به تجار راهکارهایی را بیندیشیم.

سیدی پور تصریح کرد: نوسانات قیمت ارز فشار به اپراتورهای بندری آورده است اما ما سعی کردیم با تمهیداتی از ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه 7 میلیون لیتر ظرفیت مخازن نفتی شرکت نفت در چالوس است، گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان سال حجم عملیات بنادر مازندران به یک میلیون و 300 هزار تن برسد. همچنین ترانزیت را تا پایان سال به 150 هزار تن برسانیم .

سیدی پور با اشاره به ساخت سیلوی 50 هزار تنی غلات در بندر نوشهر گفت: بخش سیویل این سیلو 70 درصد کار انجام گرفته است که کل هزینه آن 7.5 میلیارد تومان است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی تا سال 92 به اتمام می رسد.