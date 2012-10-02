نکوداشت ملی "استاد حمید سبزواری" در زادگاهش برگزار می شود

نوراله رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه های آئین نکوداشت ملی استاد حمید سبزواری را که در زادگاه این شاعر معاصر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار خراسان رضوی برگزار می شود اعلام کرد.

رضوی گفت: آئین نکوداشت ساعت 8 و 30دقیقه دوشنبه 17 مهرماه با سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز می شود.

وی افزود: ساعت 12 همایش علمی نکوداشت شروع خواهد شد که در این مراسم دکتر محمد علوی مقدم چهره ماندگار کشور درباره شعر متعهد و شاعر متعهد سخنرانی می کنند، همچنین دکتر خواجه ای و دکتر حسن دلبری به ارائه مقاله با موضوع های از سبزوار تا شروان و مبانی انگاره ای شعر حمید سبزواری می پردازند.

محفل شعر "چاووش قافله شعر" با حضور حمید سبزواری

وی افزود: در نوبت بعد از ظهر هم ابتدا ساعت 15 نشست تخصصی ویژه شاعران کشور، استان و شهرستان برگزار می شود سپس ساعت 17 و 30 دقیقه محفل شعر " چاووش قافله شعر" با حضور استاد حمید سبزواری انجام خواهد شد.

رضوی همچنین از برگزاری نمایشگاه 25 اثر خط نگاره اشعار استاد در حاشیه این مراسم خبر داد.

وی سپس به تشریح دیدار دست اندرکاران این مراسم با رهبر معظم انقلاب پرداخت و اظهارکرد: هنگامی که خبر خوش دیدار با رهبر انقلاب بین دست اندرکاران منتشر شد شور و نشاط زایدالوصفی در چهره همه عزیزان موج می زد.

وی افزود: برای همگان این سوال پیش آمده بود که چطور در آستانه برگزاری همایش در تیرماه به طور ناگهانی مراسم به تاخیر افتاد اما هنگامی که خبر خوش دیدار با رهبر انقلاب بین دست اندرکاران منتشر شد شور و نشاط زایدالوصفی در چهره همه عزیزان موج می زد.

رضوی بیان کرد: در محضر مقام معظم رهبری ابتدا حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه سبزوار و حجت الاسلام عالمی عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی سخنانی درباره جایگاه ارزشمند شعری این چهره ماندگار کشور مطالبی ارائه کردند.

وی تصریح کرد: سپس معظم له از استاد سبزواری درخواست کردند که مطالبشان را بیان کنند که استاد نیز به قرائت اشعار پر محتوایی از دیوان خود درباره امام زمان (عج)پرداختند.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سبزوار ادامه داد: اشعار استاد فضای معنوی به جلسه و حاضرین حاکم کرد و مورد توجه معظم له و جمع حاضر واقع شد.

رضوی اظهار کرد: رهبر فرزانه انقلاب در ابتدای سخنان خود تجلیل از استاد حمید سبزواری را شایسته خواندند و فرمودند: هر کسی که ایده این مراسم به ذهنش رسیده و مطرح کرده و افرادی که پیگیر برگزاری هستند کار خوب و لازمی را انجام داده اند.

بصیرت افزائی از ویژگی های استاد سبزواری

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری قریحه شعری خوب، مضمون سازی و تسلط بر لفظ و گستره میدان واژگان را ویژگی های شخصی استاد برشمردند.

رهبر انقلاب همچنین در خدمت مردم و انقلاب بودن و بصیرت افزائی را از ویژگی های هنری استاد سبزواری عنوان کردند.

وی گفت: معظم له در سخنان خود استاد را حمید آقا خطاب می کردند که نشان دهنده عنایت ویژه معظم له بود.

مدیر فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به قدردانی مقام عظمای ولایت از افرادی که ایده برگزاری و اجرای نکوداشت را مطرح کرده بود افزود: شادمانی اعضاء نکوداشت پس از دیدار چندین برابر شده و با تلاش مضاعف مقدمات برگزاری این آئین را پیگیری می کنند.