ایثار قم با هدایت سرمربی تیم ملی بسکتبال مدعی قهرمانی خواهد بود

علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل جدید رقابت های سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور از اواخر مهر ماه تمرینات تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم آغاز شده و این تیم را مربی تیم ملی بسکتبال دانش آموزان کشورمان هدایت می کند.



همگروهی ایثار قم با نمایندگان بابل، خوزستان و اصفهان



وی ادامه داد: جواد شهره غلامی از مربیان جوان و آینده دار بسکتبال استان قم است که شناخت بسیار خوبی از وی داریم و انشاءالله این مربی با دانش در فصل جدید رقابت های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور هدایت تیم ایثار قم را عهده دار خواهد بود.



مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم افزود: شهره غلامی در حالی به عنوان سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم معرفی شد که در دو فصل گذشته هدایت تیم های بسکتبال راه و ترابری و جهش ترابری قم را در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور بر عهده داشت و به موفقیت ایثار با هدایت این مربی اطمینان و امید زیادی داریم.



وی تصریح کرد: این مربی با آتیه بسکتبال کشورمان در حال حاضر هدایت تیم ملی بسکتبال دانش آموزی کشورمان را بر عهده دارد و تیمش مرداد ماه امسال در رقابت‌های بسکتبال قهرمانی دانش آموزان آسیا در چین به مقام قهرمانی دست یافت.



ایثار قم از 26 مهر میزبان لیگ برتر بسکتبال با ویلچر



خوشرفتار در ادامه با اشاره به وضعیت این تیم، عنوان داشت: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم سال گذشته با حضور موفق بازیکنان خود و درخشش آنها در مصاف با تمام حریفان، در رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور موفق به کسب مقام پنجم شد که برای ما رضایت بخش است.



وی همچنین به مشخص شدن حریفان تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در فصل جدید لیگ برتر باشگاه های کشور اشاره کرد و افزود: تیم ایثار قم با تیم های لوبون بابل، هیئت خوزستان و پیام ارتباطات اصفهان در مرحله گروهی رقابت خواهد کرد.



مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم بیان داشت: بازی های مرحله نخست مقدماتی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر از روز بیست و ششم مهر ماه به میزبانی تیم ایثار در سالن شهید رضائیان قم برگزار خواهد شد و سعی می کنیم از فرصت میزبانی برای صعود به مرحله بعدی رقابت ها به خوبی بهره برداری کنیم.

