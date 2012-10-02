گمانه زنی برای تغییرات در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، با به صدا درآمدن زنگ استیضاح وزیر ورزش و جوانان شنیده ها حاکی از آن است که استارت تغییر مدیران میانی هم زده شده است. به نحوی که شنیده شده برخی مدیران میانی پایتخت هم در حال تغییر هستند تا آرایش انتخاباتی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری تکمیل تر شود.

بر اساس این گزارش، در پی احتمال تغییر مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران حتی جانشین مدیرکل هم تعیین شده که نام محمد حسین نژاد فلاح مطرح است.

فلاح که به دلیل رد صلاحیتش در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از کرسی خانه ملت دور مانده است گویا می رود که اینبار صلاحیتش را در مدیریت آینده اداره ورزش و جوانان استان تهران محک بزند.

