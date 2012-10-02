  1. جامعه
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

گمانه زنی برای تغییرات در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

درحالی که این روزها موضوع استیضاح وزیر ورزش و جوانان مطرح است گویا روند برخی تغییرات نیز در این وزاتخانه آغاز شده بطوریکه برخی اخبار حاکی از جابه جایی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، با به صدا درآمدن زنگ استیضاح وزیر ورزش و جوانان شنیده ها حاکی از آن است که استارت تغییر مدیران میانی هم زده شده است. به نحوی که شنیده شده برخی مدیران میانی پایتخت هم در حال تغییر هستند تا آرایش انتخاباتی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری تکمیل تر شود.

بر اساس این گزارش، در پی احتمال تغییر مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران حتی جانشین مدیرکل هم تعیین شده که نام محمد حسین نژاد فلاح مطرح است.

فلاح که به دلیل رد صلاحیتش در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از کرسی خانه ملت دور مانده است گویا می رود که اینبار صلاحیتش را در مدیریت آینده اداره ورزش و جوانان استان تهران محک بزند.
 

کد مطلب 1710330

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها