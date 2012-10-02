اشتغالرایی برای 4هزار نفر در 196 واحد صنعتی شهرستان مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقراصل نجاری امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بخش معدن نیز 35 واحد با اشتغالزایی 600 نفر در حال فعالیت هستند.



وی با اشاره به فعالیت 9600 واحد صنفی و40 اتحادیه افزود: درشش ماهه اول سال جاری دوازده هزارو 964 نفر و 300رسته در شهرستان مراغه فعالیت می کنند.



اصل نجاری اظهار داشت: در این مدت 144 هزار و 450 میلیون ریال در بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان مراغه سرمایه گذاری شده است.



مدیرصنعت، معدن وتجارت شهرستان مراغه با اشاره به اینکه 15هزار نفر در صنعت قالیبافی شهرستان مراغه مشغول هستند، تصریح کرد : با سرمایه پیش بینی شده بالغ بر 259هزار و 550 میلیون ریال ، 29 جواز تاسیس با اشتغالزایی 349 نفر در شش ماهه امسال صادر شد.

اصل نجاری همچنین با اشاره به صدور47 فقره جواز تمدید و چهار پروانه بهره برداری یک مورد تغییر خط و توسعه با سرمایه گذاری دو هزار و 600 میلیون ریال و اشتغالزایی هفت نفر از دیگر فعالیت های اداره مدیر صنعت ، معدن و تجارت شهرستان مراغه به شمار می رود.