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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

اصل نجاری به مهر خبر داد:

اشتغالرایی برای 4هزار نفر در 196 واحد صنعتی شهرستان مراغه

اشتغالرایی برای 4هزار نفر در 196 واحد صنعتی شهرستان مراغه

مراغه - خبرگزاری مهر: مدیرصنعت، معدن و تجارت شهرستان مراغه از فعالیت 196واحد صنعتی با اشتغالزایی چهار هزار نفر در شش ماهه اول سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقراصل نجاری امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بخش معدن نیز 35 واحد با اشتغالزایی 600 نفر در حال فعالیت هستند.
 
وی با اشاره به فعالیت 9600 واحد صنفی و40 اتحادیه افزود: درشش ماهه اول سال جاری دوازده هزارو 964 نفر و 300رسته در شهرستان مراغه فعالیت می کنند.
 
اصل نجاری اظهار داشت: در این مدت 144 هزار و 450 میلیون ریال در بخش های صنعت، معدن و تجارت شهرستان مراغه سرمایه گذاری شده است.
 
مدیرصنعت، معدن وتجارت شهرستان مراغه با اشاره به اینکه 15هزار نفر در صنعت قالیبافی شهرستان مراغه مشغول هستند، تصریح کرد : با سرمایه پیش بینی شده بالغ بر 259هزار و 550 میلیون ریال ، 29 جواز تاسیس با اشتغالزایی 349 نفر در شش ماهه امسال صادر شد.

اصل نجاری همچنین با اشاره به صدور47 فقره جواز تمدید و چهار پروانه بهره برداری یک مورد تغییر خط و توسعه با سرمایه گذاری دو هزار و 600 میلیون ریال و اشتغالزایی هفت نفر از دیگر فعالیت های اداره مدیر صنعت ، معدن و تجارت شهرستان مراغه به شمار می رود.

کد مطلب 1710337

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