سرمایه گذاری مالزی در فنآوری پزشکی هسته ای / همکاری آژانس با دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، معاون وزیر بهداشت و درمان مالزی که در پارلمان این کشور به سؤالات نمایندگان در این خصوص پاسخ می داد از ارائه خدمات پزشکی هسته ای در 5 بیمارستان شهرهای "پیننگ"، "کوالالامپور"، "پوتراجایا"، "جوهور بارو" و "ساراواک" برای خدمات تصویر برداری از بدن بیمار تا درمان بیماری خبرداد.

"روسناه رشید" در ادامه با اشاره به برنامه توسعه خدمات پزشکی هسته ای دولت مالزی بر اساس برنامه دولت در ارائه خدمات پزشکی هسته ای، گفت : به زودی این خدمات در بیمارستان ایالت "صباح" نیز ارائه خواهد شد .

وی در پایان با اشاره به مجوزهای آژانس بین المللی انرژی اتمی برای راه اندازی و بهره برداری از خدمات پزشکی هسته ای در مالزی، افزود: آژانس درزمینه فنآوری، تحقیقات و توسعه و راه اندازی وبهره برداری این خدمات کمک های مشاوره ای واجرائی به مالزی می کند.