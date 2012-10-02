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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

به منظور تعدیل قیمت‌ها/

بازارهای روز شهرستان کنگان تقویت می‌شوند

بازارهای روز شهرستان کنگان تقویت می‌شوند

کنگان – خبرگزاری مهر: بر اساس برنامه‌ریزی های صورت گرفته توسط فرمانداری شهرستان کنگان، بازارهای روز شهرستان کنگان به منظور تعدیل قیمت‌ها تقویت می‌شوند.

فرماندار شهرستان کنگان در حاشیه کمیسیون تنظیم بازار شهرستان کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان برخی از کارهای صورت گرفته برای تنظیم بازار در سطح شهرستان کنگان و  شهرهای پنج‌گانه این شهرستان پرداخت و اظهار داشت: بازارهای روز شهرستان کنگان تقویت می‌شوند.

تیمور یزدان شناس تاکید کرد: هدف از تقویت بازارهای روز که در شهرهای پنج گانه شهرستان دائر شده است، عرضه همه نوع کالا اعم از میوه و تره‌بار، پوشاک، ماهی، اغذیه های مختلف و... است.

وی با اشاره به قیمت مناسب اجناس در این بازارها یادآور شد: مردم شهرستان کنگان می توانند اکثر مایحتاج خود را از این بازارها با قیمتی بسیار مناسب تر نسبت به جاهای دیگر تهیه و مصرف کنند.

فرماندار کنگان با اشاره به لزوم تزریق برخی از کالاهی مصرفی روزانه در این بازارها بیان داشت: تزریق کالاهایی مانند برنج و...که در این بازارها اندک است را در دستور اکید خود قرار دادیم.

وی در پایان گفت: قرار شد هر هفته یک بار به اتفاق شهرداران پنج‌گانه به بررسی بازارهای روز شهرستان و نظارت به قیمت ها بپردازیم.

تعیین روزهای مختلف برای بازارهای روز در شهرهای شهرستان کنگان

مسئول امور شهری و روستایی فرمانداری شهرستان کنگان نیز پس از جلسه کمیسون تنظیم بازار و همچنین بازدید از دوشنبه‌بازار در شهر بنک به خبرنگار مهر گفت: طی این جلسه مقرر شد، دوشنبه بازار در شهر بنک، سه شنبه بازار در شهر عسلویه، چهارشنبه بازار در شهر نخل تقی، پنج شنبه بازار در بندر سیراف و جمعه بازار در بندر کنگان به صورت جدی تقویت شود.

رضایی اظهار داشت:  پس از این جلسه که در راستای تعدیل قیمت­ها در فرمانداری تشکیل شده بود، به اتفاق اعضا جلسه از دوشنبه بازار شهر بنک بازدید به عمل آمد.

وی تاکید کرد: این بازارهای روزانه به منظور تعدیل قیمت ها و تنظیم بازار دائر می شود.

رضایی  در ارزیابی خود از دوشنبه بازار بیان داشت: قیمت اجناس و موادی مانند میوه نسبت به مغازه های سطح شهر بسیار مناسب‌تر است.

مسئول امور شهری و روستایی فرمانداری کنگان اضافه کرد: بازارهای روزانه می تواند عاملی برای تعدیل قیمت‌ها و قدرت خرید مردم باشد.

کد مطلب 1710345

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