فرماندار شهرستان کنگان در حاشیه کمیسیون تنظیم بازار شهرستان کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان برخی از کارهای صورت گرفته برای تنظیم بازار در سطح شهرستان کنگان و شهرهای پنج‌گانه این شهرستان پرداخت و اظهار داشت: بازارهای روز شهرستان کنگان تقویت می‌شوند.

تیمور یزدان شناس تاکید کرد: هدف از تقویت بازارهای روز که در شهرهای پنج گانه شهرستان دائر شده است، عرضه همه نوع کالا اعم از میوه و تره‌بار، پوشاک، ماهی، اغذیه های مختلف و... است.

وی با اشاره به قیمت مناسب اجناس در این بازارها یادآور شد: مردم شهرستان کنگان می توانند اکثر مایحتاج خود را از این بازارها با قیمتی بسیار مناسب تر نسبت به جاهای دیگر تهیه و مصرف کنند.

فرماندار کنگان با اشاره به لزوم تزریق برخی از کالاهی مصرفی روزانه در این بازارها بیان داشت: تزریق کالاهایی مانند برنج و...که در این بازارها اندک است را در دستور اکید خود قرار دادیم.

وی در پایان گفت: قرار شد هر هفته یک بار به اتفاق شهرداران پنج‌گانه به بررسی بازارهای روز شهرستان و نظارت به قیمت ها بپردازیم.

تعیین روزهای مختلف برای بازارهای روز در شهرهای شهرستان کنگان

مسئول امور شهری و روستایی فرمانداری شهرستان کنگان نیز پس از جلسه کمیسون تنظیم بازار و همچنین بازدید از دوشنبه‌بازار در شهر بنک به خبرنگار مهر گفت: طی این جلسه مقرر شد، دوشنبه بازار در شهر بنک، سه شنبه بازار در شهر عسلویه، چهارشنبه بازار در شهر نخل تقی، پنج شنبه بازار در بندر سیراف و جمعه بازار در بندر کنگان به صورت جدی تقویت شود.

رضایی اظهار داشت: پس از این جلسه که در راستای تعدیل قیمت­ها در فرمانداری تشکیل شده بود، به اتفاق اعضا جلسه از دوشنبه بازار شهر بنک بازدید به عمل آمد.

وی تاکید کرد: این بازارهای روزانه به منظور تعدیل قیمت ها و تنظیم بازار دائر می شود.

رضایی در ارزیابی خود از دوشنبه بازار بیان داشت: قیمت اجناس و موادی مانند میوه نسبت به مغازه های سطح شهر بسیار مناسب‌تر است.

مسئول امور شهری و روستایی فرمانداری کنگان اضافه کرد: بازارهای روزانه می تواند عاملی برای تعدیل قیمت‌ها و قدرت خرید مردم باشد.