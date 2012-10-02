زمینه برای حکومت جهانی ولی عصر (عج) فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی صبح سه شنبه در راهپیمایی اعلام انزجار از هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) در بیرجند، اظهارداشت: امروز جایگاه پیامبر اسلام(ص) برای تمام مسلمانان اثبات شده است و اهانت به اسلام و پیامبر اسلام(ص) زمینه را برای گسترش حرکت های مردمی و تبدیل شدن جنبش های مردمی به بیداری اسلامی فراهم می کند.

وی با اشاره به جایگاه پیامبر اسلام در دین اسلام، تاکید کرد: پیامبر(ص) در دوران حیاتشان تلاش فراوانی را برای هدایت بشریت کردند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه امروز روزی است که بشریت به یک توان علمی رسیده است، افزود:تمام امکانات و توان های علمی بوجود آمده زمینه را برای تحقق حکومت جهانی آماده کرده است.

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه جهان نیازمند یک مدیریت جامع است، افزود: بشریت اگر عاقلانه مدیریت کند، دچار مشکلات اقتصادی و مادیات نمی شود.

وی به طرح پرسشی که چرا استکبار از این توان علمی و توانمندی های اقتصادی بشریت برای توسعه و رفع مشکل جوامع استفاده نمی کند، پرداخت و گفت: در قرآن پاسخ این پرسش بیان شده که این ملت ها دچار غضب و خشم خداوند قرار گرفته و قادر به رفع مشکلات نخواهند بود.

اهانت به مقدسات اسلامی بیانگر عدم توانایی استکبار در مقابله با اسلام است

حجت الاسلام رضایی بیرجندی توهین به مقدسات اسلامی از سوی دشمنان اسلام را بیانگر حماقت و عدم قدرت مقابله با جهان اسلام دانست و عنوان کرد: حضرت محمد(ص) در دین اسلام ناموس عزت، افتخار و جوانمردی در ملت ها بوده و امروز آمریکا با اهانت به این شخصیت برجسته اسلام نه تنها موفق به خدشه دار کردن اسلام نشده بلکه موجب خشم و انزجار ملت های مسلمان شده است.

وی با اشاره به اینکه در این ایران هر روز راهپیمایی های گسترده و منسجمی در سطح شهرهای مختلف کشور، برگزار می شود، افزود: حضرت محمد(ص) تنها به دین اسلام تعلق ندارد، بلکه تمام ادیان الهی نیز از این اقدام خشمگین بوده و در راهپمایی ها حضور گسترده دارند.

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی یکی از اهداف اهانت دشمنان اسلام به پیامبر(ص) بوده است، بیان کرد: در اعلام انزجار به هتک حرمت به پیامبر اسلام(ص) شیعه و سنی در کنار یکدیگر قرار دارند.

احساس خطر آمریکا از جهان اسلام از دیگر علل اهانت به مقدسات اسلامی

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه به خطر افتادن منافع استکبار یکی از علل اهانت به پیامبر اسلام بوده است، افزود: گسترش دین اسلام در تمام کشورهای جهان و به نوعی جهانی شدن اسلام منجر به خشم دشمنان و حماقت آنان شده است.

وی با بیان اینکه مسلمانان نیز باید توطئه های دشمنان را خنثی کرده و به دنبال به خطر انداختن منافع استکبار باشند، افزود: در این راستا باید بنیاد یک تمدن اسلامی که مورد قبول پیامبر اسلامی(ص)باشد، تشکیل شود.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی خطاب به مسئولان گفت: آنان که جوانان دانشجو، دانش آموزان و طلاب را در اختیار دارند، باید از این قشر انسانهای فرهیخته، عالم، آزاده و مسلمان بسازند و زمینه یک تمدن جهانی را ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه جهان استکبار چیزی برای از دست دادن ندارد، افزود: این امر باعث می شود تا از هر امکانات و موقعیتی برای ضربه زدن به اسلام استفاده کنند، که در این ر استا مسلمانان برای خنثی کردن اهداف پلید دشمنان باید همواره هوشیار باشند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه قرآن کتاب و الگوی هدایت بشریت است، افزود: باید از فرامین پیش بینی شده در قرآن برای شکست دشمنان استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروز ما به عنوان سربازان اسلام و فرزندان ایران اسلامی وظفیه داریم قرآن را احیا کنیم، تصریح کرد: باید با الگو گیری از فرامین اسلام، قرآن و فرهنگ اهل بیت(ع) زمینه را برای ظهور امام زمان(عج) فراهم کنیم.

امام جمعه شهرستان بیرجند در پایان یادآور شد: منافقانی که طمع ورزیدند از تمام امکانات برعلیه ایران استفاده کنند، بدانند فرزندان اسلام در تمام نقاط جهان بیدار و هوشیار هستند و با عمل خود و با تحقق حاکمیت اسلام و در کشورهای اسلامی جواب دندان شکنی به استکبار خواهند داد.