به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر امروز سه شنبه در نشستی خبری که در دفتر جامع اسلامی مهندسین برگزار شد در مورد فعالیت‌های انتخاباتی جبهه پیروان که وی قائم مقامی دبیر کل آن را بر عهده دارد و اینکه آیا این تشکل از ناطق نوری حمایت خواهد کرد، گفت: هنوز از نظر فعالان سیاسی فضای جامعه غبارآلود است و نمی‌توان از حالا تصمیمی در این خصوص گرفت.

فضای سیاسی برای تعیین کاندیدا مبهم و غبارآلود است

وی با اشاره به اینکه برخی از افراد به صورت مشخص کاندیداتوری خود را اعلام کرده‌اند، گفت: برخی از شخصیت‌ها سفرهای استانی و تبلیغاتی خود را آغاز کرده‌اند و بعضی دیگر هم که خود را لایق مسئولیت اجرایی کشور می‌دانند هنوز تصمیمی برای ورود به عرصه انتخابات نگرفته‌اند.

باهنر با بیان اینکه تا امروز چند گروه فعال سیاسی هنوز کاندیدای خود را تعیین و اعلام نکرده اند، گفت: گروه‌‌های سیاسی هنوز در حال بررسی هستند و جامعه مهندسین نیز هم کارگروهی تشکیل داده هنوز وارد تعیین مصادیق نشده است، ما فضا را در این زمینه مبهم و غبارآلود می‌دانیم.

وی همچنین در مورد کاندیداتوری ناطق نوری گفت: ایشان بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم اعلام کردند که آمادگی برای حضور در این صحنه را ندارند اما اگر زمانی قانع شدند و خواستند که وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند آن وقت ما در مورد وی نظر خواهیم داد.

هاشمی سرنوشت سیاسی خود را از وابستگانش جدا کند

در ادامه این نشست باهنر در مورد بازداشت مهدی و فائزه هاشمی گفت: تمام شهروندان و آحاد کشور در مقابل قوانین موضوعه مساوی هستند اما گاهی اوقات افراط و تفریط‌هایی به وجود می‌آید و خبط‌هایی در قانون صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه زودتر از این باید این دادگاه فرزندان هاشمی برگزار می‌شد، تاکید کرد: فرزندان هاشمی باید مستقل از وابستگی خانوادگی‌شان در مقابل قانون پاسخگو باشند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه برگزاری دادگاه فرزندان هاشمی باید به دور از هرگونه افراط و تفریطی صورت بگیرد ،گفت:‌ از یک طرف هم بعضی فکر می‌کنند که چون اینان وابسته به هاشمی هستند حالا باید با سختی و خشونت برخورد شود اما باید با تمام شهروندان یکسان برخورد شود و هیچگونه افراط و تفریطی نباید در این زمینه صورت بگیرد.

وی همچنین در توصیه به هاشمی رفسنجانی گفت: جناب هاشمی نیز باید سرنوشت سیاسی خودشان را از وابستگانشان جدا کنند و گره زدن سرنوشت آقای هاشمی به فرزندانشان اشتباه است و خودشان باید رعایت بکنند و همچنان که در قضیه اخیر دیدیم برخورد عادلانه‌ای نیز با این موضوع داشته است.

باهنر همچنین در مورد دستگیری علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور و مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: همان طور که قوه قضائیه اعلام کرده است اگر طرفداران جوانفکر و دولت فکر می‌کنند که راه قانونی برای آزادی وی و همچنین بی‌گناهی‌اش وجود دارد آن را ارایه دهند تا قوه قضائیه نیز این مستندات را بررسی کند.

اصلاح قانون انتخابات مجلس به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نمی‌رسد

وی همچنین در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: در نظام جمهوری اسلامی مسئولان کشور به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌‌شوند، بنابراین شرایط انتخاب شوندگان مساله بسیار مهمی است اما چون مجلس و دولت خودشان نتیجه انتخابات هستند بهتر است که از اصلاح قانون انتخابات دور باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری نیز در مورد اصلاح قانون انتخابات حکمی را به مجمع تشخیص مصلحت صادر فرمودند که مجمع اصلاح قانون انتخابات را بررسی و قانون جامع آن را تدوین کند.

وی با اشاره به طرحی که در مجلس برای اصلاح قانون انتخابات اعلام وصول شده است، گفت: محتوای این طرح به این معنا نیست که تمام تفکر مجلس باشد و باید این طرح به کمیسیون های مختلف برود و در کمیسیون‌ها بررسی شود که ممکن است تغییراتی در این طرح انجام شود.

باهنر با بیان اینکه این اصلاحیه به انتخابات 92 نمی‌رسد، گفت: این قانون به صورت عادی و بدون فوریت به مجلس داده شده است، بنابراین بعید است که این اصلاحیه‌ها شامل انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شود.

بزرگترین دشمن دولت توهم و افراط و تفریط است

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بزرگترین دشمن دولت چیست؟ گفت: افراط و تفریط زیاد است. هر قوه‌ای باید به وظایف و اختیارات خود بسنده کند که این مسئولیت‌ها در چارچوب قانون اساسی مشخص شده است و اگر کسی اختیارات بیشتری توقع کند و به وظایف اصلی خود عمل نکند توهم توطئه شکل می‌گیرد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به توهم دولت در این که مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی گفت: دولت نامه‌ای به مقام معظم رهبری داد و در آن نامه 18 مورد از تخلفات مجلس را نوشته بود که رهبری نیز این نامه را به آیت‌الله جنتی ارجاع دادند که در 15 جلسه سه ساعته این 18 مورد ادعای رئیس جمهور بررسی شد و حتی یک مورد هم مورد تایید آن شورا قرار نگرفت.

وی افزود: رئیس جمهور ادعا کرده است که مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است در حالی که مفسر قانون مرجع دیگری است و آن مرجع شورای نگهبان است. بنابراین دشمن اصلی دولت توهمات دولت است اگر دولت در چارچوب قوانین موضوعه کار کند برخی از این هزینه‌ها و مشکلات به وجود نخواهد آمد.

نایب رئیس مجلس همچنین در مورد استعفای کاندیداها 6 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که مورد سوال خبرنگاری قرار گرفته بود گفت: احکامی که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس آمده است به این معنا نیست که تمام این احکام تصویب شود ما نمی‌توانیم چند ماه مانده به انتخابات بگوییم که کاندیدها شش ماه قبل استعفا بدهند.

وی افزود: تصویب و اجرای یک قانون پروسه و مدت زمان خاصی را می‌طلبد که بعید است این طرح به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برسد.

استفاده کنندگان از دولت وحدت ملی این واژه را تعریف کنند

باهنر در مورد دولت وحدت ملی گفت: دولت وحدت ملی یک واژه‌ای است که نیاز به تعریف دارد لذا کسانی که این اصطلاح سیاسی را به کار می‌برند باید تعریف خودشان را هم از این واژه بیان کنند.

وی افزود: یک زمامی آقای خاتمی از واژه جامعه مدنی استفاده می کرد که از این واژه برداشت‌های متفاوت و متضادی می‌شد. بنابراین کسانی که از دولت وحدت می استفاده می‌کنند باید توضیح بدهند که منظورشان از این دولت چیست.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: اگر منظور از دولت وحدت ملی یک دولتی باشد که همه با هم رفیق باشند و از انحراف و فتنه و اصلاح طلب و غیره و غیره در این دولت وجود داشته باشد این دولت مورد قبول نظام و قانون اساسی نیست. اما ا گر منظور از این دولت استفاده از همه ظرفیت‌های ممکن نظام در دولت است و دولتی بدون باندبازی، فرقه بازی و گروه گرایی تشکیل شود بله من هم موافق شکل گیری چنین دولتی هستم.

توصیه دادستان به مهدی هاشمی برای عدم بازگشت به تهران درست نبود

وی همچنین در مورد اظهارات اخیر محسنی اژه‌ای در مورد اینکه به مهدی هاشمی توصیه کرده بود به ایران برنگردد گفت: من هم در روزنامه اظهارات آقای اژه‌ای را مطالعه کردم که گفته بود در مقاطع مختلفی سه چهار بار توصیه کردم که به ایران باز گردد و یک بار هم توصیه کردم باز نگردد. اگر توصیه ایشان به این مفهوم باشد که مهدی هاشمی برنگردد این کار درستی نبوده و دادستان باید مدعی العموم باشد و با تمام شهروندان برخورد یکسان کند.

با هنر همچنین در مورد اختلافات مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون مجازات اسلامی گفت: اگر مجلس به این جمع بندی برسد که نظر شورای نگهبان درست است پیروی می‌کند اما اگر احساس کرد که جاهایی به مصلحت نیست به مجمع ارجاع خواهیم داد.

وزیر ورزش یکشنبه پاسخگوی نمایندگان خواهد بود

وی در مورد استیضاح وزیر ورزش گفت: استیضاح وزیر ورزش در آخرین جلسه هفته گذشته مجلس اعلام وصول شده است و وی روز یکشنبه باید به صحن علنی بیاید و پاسخگوی نمایندگان باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ‌برای استیضاح یک وزیر فضای عمومی مجلس را بررسی می‌کنیم اگر استیضاح کنندگان تا 20 نفر باشند با آنان رایزنی می کنیم که وقت مجلس برای استیضاح گرفته نشود اما اگر تعداد سوال کنندگان بیش از این باشد ما نمی‌توانیم فضای مجلس را تغییر دهیم و استیضاح وزیر ورزش نیز با درخواست تعداد زیادی از نمایندگان صورت گرفته است که اگر تا روز یکشنبه عده‌ زیادی امضاهای خود را پس بگیرند قطعاً استیضاح منتفی خواهد شد.

سوال از رئیس جمهور جدی نیست

وی همچنین در مورد احتمال طرح مجدد سوال از رئیس جمهور گفت:‌ فرایند سوال از رئیس جمهور پیچیده‌تر از سوال از وزیر است و 73 نفر از نمایندگان باید نامه درخواست را امضا کرده باشند و سوالات یک ماه در کمیسیون‌ها بررسی شود و وزرا پاسخگوی سوالات باشند و اگر باز قانع نشدند رئیس جمهور به مجلس بیاید اما طرح سوال از رئیس جمهور را که اخیراً در مجلس مطرح شده است جدی نمی‌دانیم.

دولت هیچ قدرتی برای آزادی جوانفکر ندارد

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دولت از اختیارات خود برای آزادی جوانفکر استفاده خواهد کرد گفت: دولت و مجلس هیچ اختیار قضائی در کشور ندارند و رئیس جمهور نمی‌تواند از اختیارش برای آزادی یک محکوم استفاده کند و حتی رئیس قوه قضائیه هم نمی‌تواند در این امر دخالت کند چرا که قاضی مستقل است.

باهنر همچنین در مورد تغییر در بودجه عمومی دولت گفت: هر گونه تغییر در بودجه عمومی دولت نیازمند مصوبه مجلس است و بدون تصویب مجلس فضاهای غیربودجه‌ای را نمی‌شود اجرا کرد.

جبهه پایداری را متحد می پسندیم

در ادامه این نشست خبری باهنر در مورد انشقاق جبهه پایداری که محور سوال خبرنگاری بود گفت: اگر اختلافات درونی در جبهه پایداری وجود دارد ما از این اختلافات و شکاف‌های داخلی راضی نیستیم چرا که هرچقدر جریانات سیاسی منسجم‌تر باشند به نفع کشور است و هرچقدر که این جریانات تقسیم و به احزاب سلولی تقسیم شود کار سخت می شود.

وی با بیان اینکه دبیرکل‌های بعضی احزاب آبدارچی و سرایدار حزبشان نیز هستند، گفت: جامعه نیازمند دو سه جریان سیاسی قوی است بنابراین ما پایداری را متحد می‌پسندیم.

تفرق در جبهه اصلاح طلب را آرزو نمی کنیم

باهنر با بیان اینکه پایداری تفکر خاصی را در جامعه نمایندگی می‌کند، ‌گفت: البته توصیه ما این است که این تفکر و گفتمان خود را به صورت روشن تعریف کند و حتی اصلاح طلبان را نیز به تعریف گفتمان و چارچوب دعوت می کنیم و برای این طیف نیز تفرق را آرزو نمی کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا جبهه پیروان آبادگران را رقیب خود می‌داند، گفت: کدام طیف آبادگران منظورتان است، آبادگران 8 سال قبل که در انتخابات دومین دوره شورای شهر پیروز شد تمام اعضایش رقیب هم شدند اما اگر شما آبادگران جدید می‌شناسید به من معرفی کنید تا من در مورد آنان نظر خود را بدهم.

ارزیابی مان از سفر رئیس جمهور به نیویورک مثبت است

در ادامه نایب رئیس مجلس در مورد اظهارات رئیس جمهور در نیویورک گفت: به صورت کلی صحبت‌های رئیس جمهور خوب بود اما در جزئیات فرضاً جملات متناقضی در سخنرانی‌هایش وجود دارد اما در مجموع ارزیابی ما از سفر احمدی نژاد به نیویورک مثبت بوده است.

وی در مورد نقد اظهارات رئیس جمهور در نیویورک گفت: البته بعد از پایان دولت و خلوت شدن سر رئیس جمهور می‌توان مواضع ایشان را نقد کرد.

باهنر با اشاره اظهارات احمدی نژاد در مورد رابطه با آمریکا گفت: رئیس جمهور در این خصوص توضیح داده است "چون همه دنیا در عدم رابطه ایران با آمریکا ایران را مقصر می‌داند من می‌خواستم مشخص کنم که مقصر اصلی در این ارتباط آمریکا بوده است".

وی تاکید کرد: این راه همه می دانند که در رابطه با مذاکره با آمریکا تنها شورای عالی امنیت ملی آن هم با مشورت رهبری می‌تواند تصمیم گیری کند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در مورد کاریکاتور روزنامه شرق که منجر به تعطیلی این روزنامه شد نیز گفت : در مورد کاریکاتور روزنامه شرق مهم این نیست که منظور این روزنامه چه بوده است مهم این است که مخاطب چه مفهومی را از این کاریکاتور برداشت کرده است و در این قضیه نیز مدیر مسئول باید پاسخگو باشد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کنگره حزب موتلفه و در پاسخ به این سوال که تغییرات در حزب موتلفه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: حزب موتلفه بیش از نیم قرن سابقه تاریخی دارد و هرگونه تغییراتی در این حزب طبیعی است.

دولت هیچ کمبودی در عرضه ارز به بازار ندارد



باهنر همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر ارزیابی وی از اقدامات دولت در کنترل بازار ارز گفت: ظرف یک ماه دولت و بانک مرکزی به کالاهایی غیر از اولویت یک و دو که شامل کالاهای اساسی و نیازهای درمانی بود هیچ ارزی تخصیص نمی‌دادند اما نیازهای کشور در این یک تا دو اولویت خلاصه نمی‌شود، به همین دلیل فشار متقاضیان و کمبود عرضه ارز دولتی موجب افزایش نرخ ارز شد.



وی با بیان اینکه اتاق معاملات ارزی برای کالاهایی با اولویت 3 تا 5 تاسیس شد، گفت: طبق آخرین آماری که مسئولان اعلام کردند، دیروز 100میلیون دلار در این اتاق معامله شده است و دولت هم هیچ کمبودی در عرضه ارز ندارد و می‌تواند مدت‌ها ارز به بازار تزریق کند.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین عدم پاسخ روشن دولت به درخواست‌هایی که در اولویت نیستند را موجب افزایش نرخ ارز دانست و گفت: برای بعضی از نیازمندان واقعی ارز جایی برای پاسخگویی وجود ندارد و اگر قرارباشد نرخ بازار غیر رسمی بازار رسمی را رهبری کند این مشکل توسعه پیدا می‌کند.



وی با بیان اینکه در جلسات اقتصادی دولت و مجلس به دولت توصیه کردیم که برای نیازهای غیراولویت‌دار هم فکری بکند تصریح کرد: دولت قصد دارد تمهیداتی را نیز برای پاسخگویی به دیگر اولویت‌های ارزی بیاندیشد.



باهنر با اشاره به افزایش کاذب نرخ ارز گفت: با توجه به اینکه قیمت ارز به صورت مصنوعی بالا رفته است اما شاهدیم که هیچ معامله‌‌ای انجام نمی‌شود و معاملات نیز قابل ذکر نیست بنابراین به زودی این قیمت‌های حبابی شکسته می‌شود.



وی با تاکید بر اینکه مقدار ارزی که در اتاق معاملات ارزی عرضه می‌شود مختص به دولت نیست، گفت: تمام درآمدهای حاصل از این اتاق به بودجه عمومی تزریق نمی‌شود و شرکت نفت و صندوق توسعه ملی نیز در آن معاملات ارز عرضه می‌کند و بیشتر درآمدها برای این دو است.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن رد اظهار نظرهایی مبنی بر تعمد دولت در افزایش نرخ ارز برای کمبود بودجه گفت: این سوء ظن را کاملاً رد می‌کنم و استدلالم هم کاملاً روشن است چرا که دولت ظرف 5 ماه اول سال 90 حدود 20 میلیارد دلار به بازار با نرخ 1226 تومان عرضه کرده است و اگر می‌خواست از این بابت سود کند در آن زمان کرده بود.

