پروفسور مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک در خصوص این موضوع که فلسفه اخلاق چه جایگاهی در سنت فلسفه قاره‌ای و تحلیلی دارد به خبرنگار مهر گفت: فلسفه اخلاق هم در سنت فلسفه قاره ای مورد توجه قرار گرفته و هم در سنت فلسفه تحلیلی.

وی در ادامه افزود: در واقع فلسفه اخلاق نقش مهمی را در فلسفه تحلیلی و قاره‌ای بازی کرده است. هر دو سنت فلسفی به فلسفه اخلاق توجه داشته و دارند.

گلسپی تصریح کرد: فیلسوفان قاره ای بوده و هستند که در حوزه اخلاق تلاشهای جدی و قابل قبولی داشته و دارند. از سوی دیگر در میان فیلسوفان سنت تحلیلی نیز فیلسوفان مهمی بوده و هستند که به فلسفه اخلاق توجه جدی داشته‌اند.

مؤلف "ریشه‌های الهیاتی مدرنیته" تأکید کرد: اگر بخواهیم در میان سنت فلسفی آلمان بحث کنیم باید گفت که در این سنت فلسفی، فلسفه اخلاق مورد توجه جدی قرار گرفته است.

مؤلف "نیهلیسم بعد از نیچه" یادآور شد: اما در مقایسه با سنت فلسفی آلمان، در سنت فلسفی فرانسوی فلسفه اخلاق چندان مورد توجه جدی قرار نگرفته و می توان گفت که سنت فلسفی آلمان توجه جدی‌تری به فلسفه اخلاق داشته تا سنت فرانسوی.

مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه سیاسی، فلسفه قاره‌ای مدرن و تاریخ فلسفه سیاسی است. وی همچنین در حوزه‌های نظریه‌های سیاسی، ایده‌آلیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم صاحبنظر است. گلسپی صاحب آثار و کتابهای بسیاری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است.هگل، هایدگر، بنیان تاریخ و "نیهیلیسم قبل از نیچه" از جمله کتابهای او هستند.