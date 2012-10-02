علی‌رام نورائی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: من هم صحبت‌های ایشان را در سایت‌های اینترنتی خوانده‌ام و معتقدم صحبت‌های این بازیگر تحریف و با سوء تعبیر مواجه شده‌است. ایشان بازیگر معروفی هستند و محال است چنین اتفاقی برایشان افتاده باشد.

وی افزود: این صحبت‌ها توسط سایت‌های خارجی که در ایران فیلتر هستند، منتشر شده و من فکر می‌کنم کاملا اشتباه است. در پایان این مطلب نیز عنوان شده که من نیز به‌عنوان دیگر بازیگر "قلاده‌های طلا" در این مدت با پیشنهاد جدیدی روبرو نشده‌ام.

نورائی در واکنش به این ادعاها ادامه داد: من پس از "قلاده‌های طلا" در فیلم‌های سینمایی "هشتمین روز هفته" و "استرداد" و یک تله‌فیلم بازی کرده‌ام. هم اکنون هم در سریال "ماتادو" به کارگردانی فرهاد نجفی مشغول ایفای نقش هستم که تصویربرداری آن تا یک ماه دیگر ادامه دارد.

برخی سایت‌های اینترنتی در روزهای اخیر مدعی شدند امین حیایی در گفت‌وگویی رادیویی ضمن اعلام رقم 270 میلیون تومانی برای دستمزد بازی در فیلم "قلاده‌های طلا" گفته‌است پس از بازی در این فیلم هیچ پیشنهادی در سینمای ایران نداشته‌ام و از سوی تهیه‌کنندگان بایکوت شده‌ام.