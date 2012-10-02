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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۳

با بررسی زندگی شهید برونسی؛

نمایش خندق روی آنتن می‌رود

نمایش خندق روی آنتن می‌رود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر رادیو معارف گفت: نمایش رادیویی خندق از برنامه باغ تماشای رادیو معارف با هدف بررسی ابعاد زندگی شهید برونسی پخش می‌شود.

حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلاوری‌های دلاورمردان ایران اسلامی در صحنه نبرد حق علیه باطل افزود: رادیو معارف برای معرفی شهدای شاخص این دفاع مقدس در برنامه باغ تماشا نمایش رادیویی خندق را روی آنتن می برد.

وی ادامه داد: نمایش خندق به بیان دلاوری های شهید عبدالحسین برونسی پردازد.
 
مدیر رادیو معارف اظهار داشت: با پخش نمایش رادیویی خندق در 6 قسمت بر زندگی شهید عبدالحسین برونسی و دلاوری‌های این شهید بزرگوار در صحنه جنگ حق علیه کفر جهانی مرور خواهد شد.
 
لطفی نیاسر در خصوص عوامل تهیه این برنامه ابراز داشت: نمایش رادیویی خندق به تهیه کنندگی مهتاب امینی، سردبیری فاطمه رنجبران، نویسندگی علی افضل، کارگردانی، خسرو فرحزادی،  صدابرداری علی حاجی نوروزی و هنرمندی جمعی از هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه شده است.
 
وی با اشاره به زمان پخش برنامه عنوان کرد: این نمایش از تاریخ هشت تا 13 مهر 91 از ساعت 18 و 30 از رادیو معارف پخش می شود.
کد مطلب 1710359

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