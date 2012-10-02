حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلاوری‌های دلاورمردان ایران اسلامی در صحنه نبرد حق علیه باطل افزود: رادیو معارف برای معرفی شهدای شاخص این دفاع مقدس در برنامه باغ تماشا نمایش رادیویی خندق را روی آنتن می برد.

وی ادامه داد: نمایش خندق به بیان دلاوری های شهید عبدالحسین برونسی پردازد.



مدیر رادیو معارف اظهار داشت: با پخش نمایش رادیویی خندق در 6 قسمت بر زندگی شهید عبدالحسین برونسی و دلاوری‌های این شهید بزرگوار در صحنه جنگ حق علیه کفر جهانی مرور خواهد شد.

لطفی نیاسر در خصوص عوامل تهیه این برنامه ابراز داشت: نمایش رادیویی خندق به تهیه کنندگی مهتاب امینی، سردبیری فاطمه رنجبران، نویسندگی علی افضل، کارگردانی، خسرو فرحزادی، صدابرداری علی حاجی نوروزی و هنرمندی جمعی از هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه شده است.

وی با اشاره به زمان پخش برنامه عنوان کرد: این نمایش از تاریخ هشت تا 13 مهر 91 از ساعت 18 و 30 از رادیو معارف پخش می شود.