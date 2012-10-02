به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی درباره حوزه برنامهریزی مالی برای ورزش بانوان اظهار داشت: در کشور ما هیچ بخشی جنسیتی اداره نمیشود و تمام کارها به صورت برنامهای اداره میشود، به همین دلیل ما هم در حوزه ورزش به این صورت عمل نمیکنیم که مرز مالی بین ورزش آقایان و بانوان داشته باشیم.
وی افزود: در بخش ورزش بانوان به لحاظ اعتباری محدودیت وجود ندارد و به اقتضای برنامه، توانمندی و ظرفیتهاست که برنامهریزی مالی انجام میشود.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه در بخش ورزش بانوان در جایگاه خود اقدامات موثری انجام شده است و حتی معاونت امور بانوان در وزارتخانه ایجاد شده و در استانها نیز همین مسائل را دنبال میکنیم.
عباسی همچنین گفت: برنامهریزی خوبی در حوزه ورزش بانوان انجام شده و حضور بانوان را در قهرمانیها به ویژه در سالهای اخیر داشتهایم. این به معنای آن است که برنامهریزی و سیاست گذاری در این حوزه حمایتی بوده و در فعالیتها و رشتههای ورزشی بانوان هر میزان ظرفیت وجود داشته باشد، مورد حمایت قرار میگیرد.
نظر شما