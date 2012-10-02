برداشت گوجه فرنگی در اردبیل 31 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدایمانی ظهر سه شنبه در آغاز برداشت گوجه فرنگی در اردبیل اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال 91 هزار و 140 تن گوجه فرنگی در استان برداشت شود که نسبت به سال گذشته 31 درصد افزایش نشان می دهد.

وی میزان برداشت سال گذشته گوجه فرنگی از اراضی کشاورزی استان را حدود 69 هزار و 734 تن عنوان کرد.

مدیرکل جهادکشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: تا کنون بیش از 83 هزار تن گوجه فرنگی از اراضی کشت شده استان بویژه در مناطق گرمسیری برداشت شده است.

وی سطح کشت گوجه فرنگی را امسال دو هزار و 574 هکتار عنوان کرد و یادآور شد: نسبت به پارسال سطح کشت 37 درصد افزایش داشته است.

عبدایمانی زمان کشت گوجه فرنگی در استان اردبیل را اردیبهشت ماه و زمان برداشت را با توجه به مناطق گرمسیری و سردسیری از اوایل تیرماه تا اواخر مهر برشمرد.

وی عملکرد محصول گوجه فرنگی در هر هکتار را 35 هزار و 408 کیلو گرم دانست و مناطق کشت را در استان اردبیل شهرستانهای پارس‌آباد، مشگین شهر و کوثر اعلام کرد.

