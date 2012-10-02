انتشار ترجمه روسی نامه امام علی (ع) به مالک اشتر در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، هنگامی که امام علی (ع) در دوران خلافت خود ، مالک اشتر نخعی ، یکی از سرداران بزرگ خود را به عنوان حاکم مصر منصوب نمود ، نامه ای به وی نوشت که بی تردید یکی از سندهای افتخار جهان اسلام به ویژه عالم تشیع در تبیین شیوه های حکمرانی و مدیریت جامعه محسوب می شود .

این نامه به ویژه در عصر جاهلیت و استبداد حاکمیت های آن دوران، رویکرد مترقی امام اول شیعیان و خلیفه چهارم مسلمانان به مساله حکومت و حقوق مردم را نشان می دهد .

در این نامه تاریخی ویژگی های حکومت اسلامی، خصوصیت های حاکم در جامعه اسلامی ، حقوق شهروندان، رابطه دولت و ملت و ... تشریح شده و به منزله نوعی قانون اساسی در جوامع اسلامی، بیان کننده دیدگاه پیشرو اسلام در خصوص حکومت آرمانی و مناسبات شایسته بین دولتمردان و شهروندان می باشد و می تواند در زمانه کنونی، به عنوان الگویی الهی برای زمامداری مبتنی بر عدالت و تقوا مورد توجه قرار بگیرد.

انتشارات نااوچنایاکنیگا مسکو ناشر این کتاب در روسیه است که آن را در تیراژ 1000 نسخه روانه بازار نشر این کشور کرده است.