  1. دين، حوزه، انديشه
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۰

انتشار ترجمه روسی نامه امام علی (ع) به مالک اشتر در روسیه

انتشار ترجمه روسی نامه امام علی (ع) به مالک اشتر در روسیه

کتاب نامه امام علی (ع) به مالک اشتر نخعی با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو و و مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی، به روسی ترجمه و منتشر گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هنگامی که امام علی (ع) در دوران خلافت خود ، مالک اشتر نخعی ، یکی از سرداران بزرگ خود را به عنوان حاکم مصر منصوب نمود ، نامه ای به وی نوشت که بی تردید یکی از سندهای افتخار جهان اسلام به ویژه عالم تشیع در تبیین شیوه های حکمرانی و مدیریت جامعه محسوب می شود .

این نامه به ویژه در عصر جاهلیت و استبداد حاکمیت های آن دوران، رویکرد مترقی امام اول شیعیان و خلیفه چهارم مسلمانان به مساله حکومت و حقوق مردم را نشان می دهد .

در این نامه تاریخی ویژگی های حکومت اسلامی، خصوصیت های حاکم در جامعه اسلامی ، حقوق شهروندان، رابطه دولت و ملت و ... تشریح شده و به منزله نوعی قانون اساسی در جوامع اسلامی، بیان کننده دیدگاه پیشرو اسلام در خصوص حکومت آرمانی و مناسبات شایسته بین دولتمردان و شهروندان می باشد و می تواند در زمانه کنونی، به عنوان الگویی الهی برای زمامداری مبتنی بر عدالت و تقوا مورد توجه قرار بگیرد.

انتشارات نااوچنایاکنیگا مسکو ناشر این کتاب در روسیه است که آن را در تیراژ 1000 نسخه روانه بازار نشر این کشور کرده است.

کد مطلب 1710371

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