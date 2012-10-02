اهدای زمین برای ساخت بیمارستان در گالیکش توسط یکی از خیران

به گزارش خبرنگار مهر، یونس سلیمانگلی خیر گالیکشی برای ساخت بیمارستان 64 تختخوابی کمک کرد.



این خیر زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع و مبلغ 10 میلیارد ریال بمنظور ساخت بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان اهدا کرده است.

دفاع مقدس شبیه معجزه بود

معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در سپاه نینوا استان گلستان ضمن بیان ابعاد مختلف سیاسی فرهنگی دفاع مقدس، آن را چیزی شبیه به معجز خواند.

وی ضمن تقدیر از مجاهدت رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و با نگاهی به تاریخ جنگهای اتفاق افتاده طول تاریخ ایران این دفاع مقدس وجانانه رزمندگان دلیر وایمانی مان را چیزی شبیه به معجزه خواند.



وی با یادآوری بی کفایتی وضعف پادشاهان وسلاطین گذشته حاکم بر این سرزمین درجهت حذف برخی شهرها وبخش ها از ایران وعقد قراردادهای ننگین وحقوق ذلت بار برخی کشورهای استعمارگر دراین کشور پهناور واسلامی را لکه ننگ دوران استعمار ایران خواند که هیچگاه از ذهن ملت غیور ماپاک نخواهد شد. سرهنگ محمد بهمنی نژاد صبح سه شنبه در همایش سیاسی فرهنگی در آق قلا، ضمن روشنگری در زمینه بصیرت وهوشمندی درمسایل سیاسی ،اقتصاد مقاومتی را بهترین راه برای برون رفت ایران اسلامی از تحریم ها عنوان کرد.

استقرار برنامه پزشک خانواده در شهرهای گلستان

معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس ستاد راهبردی پزشک خانواده و نظام ارجاع شهری گلستان در سومین جلسه ستاد راهبردی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع شهری استان ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و همکاری کلیه ادارات اعم از دانشگاه علوم پزشکی و سازمانهای بیمه گر شاهد استقراربرنامه پزشک خانواده در مناطق شهری استان باشیم.

علیرضا جمشیدی همچنین ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده بر پیگیری تامین اعتبار موردنیاز ازسوی سازمانهای بیمه گر و لزوم همکاری رسانه های مختلف با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی عمومی بالاخص صداو سیمای استان با هماهنگی معاونت بهداشتی تاکید کرد.



در این جلسه دکتر نعیمی معاون بهداشتی دانشگاه ومسئول دبیرخانه ستاد راهبردی گزارشی نیز از اقدامات انجام شده درراستای استقرار برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری استان ارائه کرد.

تعداد شعب تأمین اجتماعی گلستان افزایش می یابد



مدیرکل تأمین اجتماعی استان گلستان در جلسه هم اندیشی با روسای شعب و کارشناسان ارشد آن اداره کل با بیان مطلب فوق گفت: در مرکز استان شعبه ویژه روحانیون و طلاب و شعبه سوم راه اندازی می شود و سطح تعداد 5 شعبه در شهرستان های مختلف استان نیز ارتقا می یابد.



حسین امیری افزود: شعبه گنبد و شعبه دوم گرگان به درجه یک ارتقا می یابد و ساختمان جدید شعبه کلاله نیز در دهه فجر امسال کلنگ زنی می شود.



وی خاطر نشان کرد: مجوز خرید زمین نیز برای شعبه رامیان اخذ شده است و مکان شعبه یک گرگان نیز تغییر می یابد.

دو پروژه ملی بیمارستانی در گلستان در حال اجراست

مدیریت فنی و اجرایی راه و شهرسازی گلستان از ساخت دو پروژه ملی بیمارستانی در غرب و مرکز استان خبر داد.



علی بخش رستمی گفت: این پروژه ها شامل بیمارستان 320 تختخوابی آیت اله طاهری گرگان و بیمارستان 96 تختخوابی بندرگز می شود.



به گفته وی، تاکنون 25 درصد از اسکلت بتنی مسلح بیمارستان طاهری گرگان با اعتبار یکصد میلیارد ریال اجرا شده است.

رستمی، مساحت این بیمارستان را، هفت هکتار و زیربنای آن را، 29 هزار و 417 مترمربع اعلام کرد و گفت: ساخت این بیمارستان از سال 90 در10 طبقه در جاده شصت کلای شهرستان گرگان آغاز شده است.