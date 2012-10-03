شهربازی دماوند در مراحل پایانی احداث و تجهیز است

مرتضی همتی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه احداث شهربازی دماوند با بیان این مطلب، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دوره اول شوراهای اسلامی، این پروژه در زمینی به وسعت حدود پنج هکتار مصوب شده و بخشی از عملیات آن نیز اجرایی شد اما با پایان عمر شورای اول شهر، این پروژه نیز به دلایل مختلف متوقف شد و این توقف بیش از یک دهه به طول انجامید.

مرتضی همتی بیان داشت: همین امر موجب فرسوده و مستهلک شدن بخش عمده ای از تأسیسات، تجهیزات و اقدامات صورت گرفته در طول این مدت شد و در این فاصله زمانی، طرح اولیه نیز نیازمند اصلاح شد و به همین دلیل با توجه به توان شهرداری و نیاز امروز شهر، طرح مناسبی برای آن تهیه و بر اساس تغییرات صورت گرفته، این پروژه شروع به کار کرد.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر دماوند، این پروژه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال در بودجه سال جاری شهرداری پیش بینی شده و عملیات اجرایی آن آغاز و با سرعت در حال اجراست.

احداث پروژه شهربازی دو قسمت شد

شهردار دماوند تصریح کرد: راه اندازی مجموعه ای تحت عنوان شهربازی نیاز به توان و اعتبار و تخصص کافی دارد چراکه اجرای این پروژه در وسعت قریب به پنج هکتار با دو میلیارد ریال اعتبار امکانپذیر نبود؛ بر همین اساس با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، پروژه به دو بخش تقسیم شد.

وی اضافه کرد: در بخش اول با توجه به نیاز پروژه به تخصص کافی، از خدمات بخش خصوصی برای راه اندازی قسمت وسایل و تجهیزات شهربازی استفاده کردیم که با عقد قرارداد، پیمانکار مربوطه در حال ساخت، تهیه و نصب وسایل بازی جدید در زمینی با وسعت کمتر از یک هکتار است.

همتی سپس با اشاره به بخش دوم این پروژه، اظهار داشت: فضاسازی محوطه پارک و پیرامون شهربازی، راه های پیاده روی و راه تندرستی، محوطه بازی کودکان زیر پنج سال، دریاچه، مسیر دوچرخه سواری، فضای سبز، آبنما، محیط بازیهای پارکی مثل اسکیت، پینگ پنگ، فوتبال دستی، درختکاری و سایر اقدامات در بخش دوم این پروژه با مشارکت پیمانکاری دیگر با سرعت در حال انجام است.

اعتبارات نیازمند تأمین اعتبار متمم است

وی تأکید کرد: اعتبار تخصیص یافته به طور حتم نیازهای این بخش را پاسخگو نیست و نیازمند تأمین اعتباری متمم است که با توجه به پیشرفت مطلوب پروژه در حال رایزنی با شورای شهر و مبادی استانی هستیم تا بتوانیم اعتبارات کافی را جذب کرده و این پروژه را به اتمام برسانیم.

همتی افزود: اجرای این پروژه با گستردگی نزدیک به 50 هزار مترمربع آن هم در حالی که بخشی از 20 درصد کار در گذشته اجرا و طی بیش از یک دهه مستعمل و مستهلک شده با توجه به کوتاهی فصل کار عمرانی در دماوند و میزان اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه، کار ساده و آسانی نیست اما شهرداری با پشتیبانی شورای شهر مصمم به انجام کار است.

وی ادامه داد: از این رو همراه با پیمانکار، واحدهای مختلف شهرداری و استفاده از نیروهای این مدیریت شهری در پروژه مشغول هستیم تا زمان بهره برداری را به حداقل رسانیم چراکه مردم ما سالهاست از کنار این مجموعه عبور می کنند بی آنکه از آن بهره مند باشند و بتوانند آن را مورد استفاده قرار دهند.

محوری ترین هدف شهرداری ترویج جایگاه فرهنگی و آموزشی

شهردار دماوند بیان کرد: محوری ترین هدف شهرداری ترویج جایگاه فرهنگی و آموزشی در سطح شهر است؛ شهرداری هر سال با آغاز سال تحصیلی جدید، شهر را آماده حضور بیش از 20 هزار دانش‌آموز و دانشجو می ‌کند و اجرای تدابیر ترافیکی، زیباسازی شهر، ایمن سازی‌ خیابانها و معابر منتهی به مدارس و دانشگاه‌، فراهم سازی سرویس مناسب برای مدارس و ویژه ‌برنامه ‌های فرهنگی از جمله اقدامات شهرداری دماوند در استقبال از مهر است.

وی با اشاره به ویژه برنامه های فرهنگی تصریح کرد: مدیریت شهری هر ساله در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاهها با هدف ارتقای سطح ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بهداشتی به دانش‌آموزان، ضمن همکاری با نهادهای مرتبط نسبت به اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی اقدام می ‌کند.

این مسئول ادامه داد: تبلیغات محیطی، تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی، تهیه بسته فرهنگی برای دانشجویان جدیدالورود، اهدای گل به تمامی دانش آموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و... از مهمترین برنامه‌ هاست که به ‌صورت متمرکز در سطح شهر به اجرا می رسد.

وی عنوان داشت: بازسازی و مرمت مبلمان برخی از مدارس با هماهنگی آموزش و پرورش، ترمیم فضای سبز داخل و پیرامون مدارس و اجرای زنگ بازیافت مدارس از مهمترین اقدامات شهرداری خواهد بود.

ایجاد بستری مناسب برای آموزش صحیح فرهنگ شهروندی

همتی اضافه کرد: هدف شهرداری از اجرای طرحها و برنامه های شاد و مفرح، ایجاد بستری مناسب برای آموزش صحیح و اصولی فرهنگ شهروندی است که امید است با اجرای این طرح گام بلندی در راستای عمل به بخشی از مأموریتهای خویش برداریم.

شهردار دماوند تأکید کرد: آشنایی و آگاه سازی دانش آموزان با حقوق شهروندی از سنین کودکی اهمیت بسیاری دارد؛ در سنین کودکی ظرفیت و قابلیت بسیار مطلوبی برای یادگیری در انسان وجود دارد که با آموزش صحیح حقوق و قوانین شهروندی و مهارتهای زندگی به این کودکان که آینده ‌سازان جامعه هستند، می توان در آینده شاهد شهری مطلوب تر و کارآمد تر بود، زیرا آنان به نوعی مبلغان و ترویج‌ دهندگان فرهنگ صحیح زندگی شهری می شوند.

وی به مناسب سازی و ایمن سازی معابر اصلی و فرعی شهر اشاره کرد و افزود: مهمترین دغدغه مدیریت شهری همچون شهروندان در سال جدید تحصیلی، تأمین ایمنی دانش آموزان و حفظ جان آنان است که البته این مهم به طور مستقیم با شیوه رانندگی موتورسیکلت سواران و رانندگان خودروها نیز در ارتباط است.

تربیت نیروهای انسانی دانش محور

همتی اظهار داشت: ایران برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی گامهای بلند و مؤثری را برداشته است که می توان یکی از راه های دستیابی به این اهداف را تربیت نیروهای انسانی دانش محور دانست.

وی افزود: سند چشم انداز 20 ساله نقش مهمی در توسعه و ارتقای سطح کیفی و کمی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت کشور دارد که برای رسیدن به این مهم نیازمند افزایش جایگاه دانش محوری است.

شهردار دماوند با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص"پیچ عظیم تاریخی"، بیان داشت: امروز کشور با توجه به جایگاهی که در جهان دارد با داشتن زیرساختهای لازم رو به توسعه است و این جایگاه را می توان در شهر و دیار خود نیز به عینه دید.

همتی ادامه داد: برای به فعلیت درآوردن زیرساختها و ظرفیتها، نیازمند نیروهای انسانی متخصص و دانش محور هستیم که داشتن هدف می تواند در تحقق دستاوردهای دانش و توسعه مؤثر باشد؛ آنچه امروز می تواند برای آینده مفید و ارزشمند باشد، داشتن اهداف بلند و هدف گذاری در روند دانش و علم آموزی است که این جایگاه را می توان با کسب دانش و درس خواندن به دست آورد.

نصب سط‌لهای زباله مکانیزه در شهر دماوند

وی در ادامه از نصب سطلهای زباله مقاوم و مکانیزه در راستای پاکیزگی هرچه بیشتر سطح شهر خبر داد و بیان کرد: یکی از نیازهای معابر اصلی و فرعی شهری حفظ پاکیزگی و آراستگی معابر شهر است تا آرامش و امنیت خاطر شهروندان فراهم شود.

این مسئول با بیان اینکه یکی از اقدامات لازم در حفظ پاکیزگی شهر، جمع آوری و رفت و روب زباله هاست، اضافه کرد: در این راستا با توجه به اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفته شد، نسبت به نصب سطلهای زباله با توجه به نیاز منطقه اقدام شد.

وی با اشاره به نصب 100 دستگاه سطل زباله در سطح شهر به ویژه معابر اصلی شهر، عنوان داشت: سطلهای جدیدی که توسط این واحد شهری خریداری شده است در ابعاد مختلف با توجه به نیاز منطقه در مکانهایی چون مراکز صنفی پرتردد، پیاده روهای پرعبور، ساندویچ فروشیها و رستورانها تعبیه می شود.

شهردار دماوند ادامه داد: این سطلهای زباله دارای دو ظرفیت یکهزار و 100 لیتری و 600 لیتری است که نسبت به نیاز شهروندان در سطح شهر مکانیابی و جانمایی می شود.

وی با اشاره به مزیتهای این سطلها نسبت به سطلهای گذشته موجود در سطح شهر، اظهار داشت: داشتن مقاومت بیشتر، ضد آتش سوزی، ظاهری مناسب و کاملا مکانیزه بودن، ویژگیهای این نوع سطلها است.

همتی افزود: در حال حاضر تعدادی سطلهای غیر قابل استفاده در سطح شهر وجود دارد که با جانمایی سطلهای جدید، سطلهای قدیمی تر نیز بعد از شستشو در مکانهای مورد نیاز منتقل می شود.

تحقق شعار"شهرما، خانه ما" از اهداف شهرداری دماوند

وی با اشاره به نهادینه کردن شعار"شهرما، خانه ما" که از اهداف مهم شهرداری دماوند است، یادآور شد: این سطلهای زباله به صورت کاملا مکانیزه و از جنس مرغوب هستند که با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال توسط شهرداری خریداری و در معابر و بلوارهای اصلی شهر چون بلوار آیت الله خامنه ایی، بلوار شهید بهشتی و بلوار امام خمینی(ره) تا شهرداری دماوند نصب شد.