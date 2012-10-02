ناصر فلکیان، دبیر اتحادیه چاپخانه‌داران استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت اقتصادی چاپخانه‌های استان را اینگونه تشریح کرد: چاپخانه‌های استان هرمزگان سال‌هاست که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و شرایط ما نه تنها از پایتخت بدتر بوده، بلکه در مقایسه با استان‌های همسایه نیز مشکلاتمان بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: هزینه‌های سنگین انرژی و مالیات و اینکه مسئولان گام‌های اساسی برای توسعه صنعت چاپ در استان برنداشته‌ و هیچ حمایت و تسهیلات برنامه‌ریزی شده‌ای اختصاص نیافته از جمله مسایلی است که از قدیم وجود داشته، ولی آنچه این روزها چاپخانه‌های استان را دچار محرومیت مضاعف کرده گرانی کاغذ و مواد اولیه چاپ است.

عضو کمیته مشورتی شورای سیاستگذاری صنعت چاپ کشور با اشاره به اینکه کاغذ و مواد اولیه مورد نیاز چاپخانه‌های هرمزگان از تهران می‌آید، توضیح داد: همین مساله هزینه‌های ما را دو چندان می کند. از سوی دیگر عمده مشتریان چاپخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها هستند که آنها نیز در پرداخت‌هایشان به شدت دچار تاخیر می‌شوند و این فشار چندین برابری را به چاپخانه‌ها وارد می‌کند.

فلکیان افزود: در حال حاضر رکود شدیدی در صنعت چاپ استان هرمزگان حاکم است و اکثر چاپخانه‌ها در شرف تعطیلی هستند؛ اگر قبلا تعطیل نشده باشند. ما تا چند وقت پیش می‌گفتیم صنعت چاپ در استانمان افق خوبی ندارد امروز با این شرایط باید بگوییم فردای خوبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه تنها 25 چاپخانه در استان هرمزگان مشغول به فعالیت است، گفت: فعالیت چایخانه‌های استان به دلیل کم تعداد بودنشان متمرکز است و برنامه‌ریزی و مدیریت این تعداد چاپخانه واقعا کار سختی نبود و به راحتی می‌شد با حمایت آنها حتی حمایت‌های نصفه و نیمه، این تعداد چاپخانه را نجات داد ولی کار به جایی رسیده که ما از نظر امکانات چاپی بسیار فقیر هستیم و حتی مطبوعات استان هرمزگان در خارج از استان چاپ می‌شوند.

این فعال صنعت چاپ اضافه کرد: اگر آن میزان تسهیلاتی هم که اختصاص داده شده به درستی برنامه‌ریزی می‌شد وضع امروزمان بهتر بود ولی مثلا در اختصاص زمین برای چاپخانه دیدیم که به افرادی واگذار شد که حتی عضو صنفمان نیستند. پایه توسعه فرهنگی صنعت چاپ است و با چنین صنعت نحیفی چطور می‌خواهیم به توسعه فرهنگی برسیم به ویژه در استانی چون هرمزگان که در مجاورت با فرهنگ‌های متهاجم همسایه‌ها نیز هست.

فلکیان در پایان بار دیگر بر کمرشکن بودن مشکلات فعلی صنعت چاپ تاکید کرد و این مشکلات را به اندازه‌ای دانست که به ورشکستگی کامل این صنعت می‌انجامد؛ در حالی که مسئولان وزارت ارشاد، استانداری و ... کمک چندانی به این حوزه نکرده‌اند.