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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

در کرمانشاه؛

ساخت ماشین آلات صنایع غذائی با تکنولوژی CNC در جهاد دانشگاهی انجام شد

ساخت ماشین آلات صنایع غذائی با تکنولوژی CNC در جهاد دانشگاهی انجام شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: یکی از واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه موفق به ساخت و تولید ماشین آلات جدید صنایع غذایی با تکنولوژی CNC شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز روتابی مخترع کرمانشاهی درخصوص این پروژه گفت: ساخت و تولید ماشین آلات جدید صنایع غذایی با تکنولوژی CNC  به ارائه محصولات با کیفیت بالاتر و ماندگاری بیشتر کمک می کند.

این مخترع کرمانشاهی افزود: در گذشته محصولات به صورت دستی پر شده و دارای ضعف های فراوانی بودند به همین دلیل در این راستا اقدام به ساخت اتوماتیک این دستگاه  کردیم که خرید آن باتوجه به کیفیت و مزایای این دستگاه  برای کارخانجات بسیار به صرفه است.

روتابی ادامه داد: حدود هشت سال تحقیقات لازم را انجام داده تا توانستم طرح را تکمیل و به  مرحله اجرا دربیاورم.

وی افزود: از سال 1390 تاکنون به عضویت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه درآمده ام و با حمایت های مادی و معنوی پارک علم و فناوری موفق به عقد قرار داد با شرکت های مختلفی شده ام.

روتابی حمایت های پارک علم و فناوری کرمانشاه را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: اعطای وام و تسهیلات با سود کم، بسیاری از مشکلات واحدهای فناوری را حل خواهد کرد.
 

کد مطلب 1710390

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