جایزه موسسه پانترا برای یک ایرانی

مرتضی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: محمد صادق فرهادی نیا در مهرماه سال جاری به عنوان برنده این جایزه ارزشمند در سال 2012 انتخاب شد.

به گفته وی، این جایزه که از سال 2007 توسط موسسه پانترا از آمریکا اهدا می شود، هر سال به تنها یک نفر از سرتاسر دنیا که جوانتر از 40 سال بوده و فعالیتهای زیادی در زمینه حفاظت از گربه سانان انجام داده است، اعطا می شود.

اسلامی اظهار داشت: این افراد معمولا نماینده نسل آتی دانشمندان، متخصصین امور حفاظتی، سیاستگذاران و طراحانی هستند که کمک کننده برای تضمین آینده حفاظت از گربه سانان هستند و به شیوه ای مؤثر، تلاش های خستگی ناپذیری انجام داده و می دهند تا گربه سانان حفاظت شوند.

مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی تصریح کرد: مسئولیت بررسی این جایزه برعهده تیمی از برترین متخصصین حیات وحش دنیا از سازمانهای مختلف بخصوص اتحادیه جهانی حفاظت است و از همین رو، متخصصین مختلفی از سرتاسر دنیا که تلاشهای زیادی در زمینه حفاظت از گربه سانان کرده اند برای دریافت آن کاندید می شوند.

وی افزود: در سال گذشته یکی از اساتید دانشگاه آکسفورد موفق به کسب چنین مهمی شد و در سال جاری برای نخستین بار یک نفر از ایران و غرب آسیا، برنده این جایزه ارزشمند و معتبر بین المللی شده است.

محمدصادق فرهادی نیا از مؤسسین انجمن یوزپلنگ ایرانی بوده و سالها نیز به عنوان مشاور در برنامه های مختلف سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه پلنگ و یوزپلنگ نیز همکاری کرده است.

