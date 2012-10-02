13 پارک و بوستان در منطقه 2 قم در حال احداث است

مجید متین فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: 13 پارک و بوستان محله ای در منطقه 2 قم در حال احداث است که از میان آنها 2 بوستان افتتاح شده است.

وی گفت: بوستان انار در خیابان پاسداران شرقی در حال احداث است که دارای مساحتی بالغ بر چهار هزار و 200 متر مربع بوده و با هزینه ای بالغ بر هزار و 500 میلیون ریال در حال احداث است و تاکنون نیز 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



شهردار منطقه 2 قم بیان کرد: بوستان برنا در جنب مخابرات شاهد با مساحتی بالغ بر سه هزار و 500 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر هزار و 500 میلیون ریال 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مورد استفاده شهروندان قرار گرفته است.



وی گفت: بوستان پگاه در بلوار یادگار امام جنب آتش نشانی با مساحت بالغ بر سه هزار و 600 متر مربع و با هزینه 2 هزار میلیون ریال تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



متین فرد بیان کرد: احداث و تکمیل بوستان گلها در محله شیخ آباد به مساحت 25 هزار متر مربع و با هزینه سه هزار میلیون ریال با 70 در صد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است تا مورد استفاده ساکنان منطقه 2 قرار گیرد.



وی با اشاره به رویکرد شهرداری منطقه 2 در گسترش بوستانهای محله ای افزود: بوستانی محله ای در منطقه شیخ آباد در حال احداث است که دارای متراژ هزار و 800 متر مربع می باشد و با هزینه 500 میلیون ریال در حال احداث است و تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



شهردار منطقه 2 قم با اشاره به بهسازی بوستان ها که در دستور کار شهرداری منطقه 2 قرار گرفته است افزود: بوستان شفق در انتهای شاهد غربی با هزینه بالغ بر سه هزار میلیون ریال در حال بهسازی است و دارای مساحت 10 هزار متر مربع است.



وی بیان کرد: بوستان فدک در خیابان حکمت با مساحت هفت هزار و 600 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال در حال احداث است و تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



متین فرد گفت: یکی دیگر از بوستانهایی که در منطقه 2 در حال احداث است بوستان پونه در خیابان معصومیه شمالی است که دارای مساحت سه هزار و 700 متر مربع است و با هزینه 700 میلیون ریال در حال احداث است و تاکنون نیز 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی بیان کرد:‌ بوستان طبیعت در خیابان حکمت با متراژ سه هزار و 600 متر مربع و با هزینه هزار میلیون ریال در حال احداث است.



شهردار منطقه 2 قم با اشاره به احداث بوستان پرنیان در منطقه 2 افزود: بهسازی و بازسازی رفوژ وسط بلوار یادگار امام به متراژ 20 هزار متر مربع و با هزینه 2 هزار و 700 میلیون ریال از اقدامات خوبی است که در این منطقه در حال انجام است.



وی با اشاره به احداث یک بوستان محله ای دیگر در کوچه 45 یادگار امام افزود: یکی از اقدامات آینده شهرداری منطقه 2 در راستای گسترش فضای سبز در این منطقه احداث فاز 2 بوستان امام رضا(ع) است که اکنون درمرحله عقد قرارداد است که در این فاز 22 هزار متر به بوستان اضافه می شود.