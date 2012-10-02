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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

اولین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران در مشهد برگزار شد

اولین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران در مشهد برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: آیین افتتاحیه اولین "کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران" با حضور نمایندگان سازمان بهداشت جهانی در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی قبل ازظهر سه شنبه در تالار هاشمی نژاد مشهد آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

پروفسور پیپت، مسئول کنترل عفونت و بهداشت دست سازمان جهانی بهداشت از میهمانان شرکت کننده در این کنگره بین المللی است.

این کنگره برای اولین بار به صورت بین المللی در ایران بر گزار می شود و شرکت کنندگان خارجی این کنگره از کشورهای سوئیس، هنگ کنگ و ترکیه هستند.

برنامه های کنگره امسال، شامل سخنرانی جامع میهمان های خارجی و داخلی، پنل بحث و گفتگو و ارائه مقالات و پوستر خواهد بود.

این کنگره چهار دوره در شیراز و یک دوره در اصفهان برگزار شده است و این اولین بار است که مشهد میزبان برگزاری آن است.

یکهزار و 400 مقاله به دبیر خانه ششمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران ارسال شده است و 987 مقاله به شکل سخنرانی، پوستر و پوستر الکترونیکی پذیرفته شده اند..

گفتنی است، هدف از برگزاری این کنگرهپیوند علوم بالینی با علوم پایهاست و این کنگرهبه صورت مکتوب و الکترونیکی برگزار می شود.

کد مطلب 1710398

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