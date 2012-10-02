ایران بالاترین امنیت را در منطقه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم قبل از ظهر سه شنبه در دیدار با آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی در قم، تقارن هفته نیروی انتظامی و آغاز سال تحصیلی را فرصت مناسبی برای حضور در محضر علما دانست و بیان داشت: دیدار با علما و مراجع عظام تقلید فرصت مغتنم و ارزشمندی برای کسب فیض و نصایح علما است.



وی اضافه کرد: امنیت واقعی که زیرساخت رفاه و عدالت محسوب می شود ریشه در ایمان دارد و برقراری امنیت بدون در نظر گرفتن این امر امکان پذیر نیست و اگر امنیتی غیر از ایمان برپا شود پایدار و شکننده خواهد بود.



فرمانده نیروی انتظامی کشور در ادامه به فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تقویت ایمان، سالم سازی سازمان به منظور بصیرت افزایی و آگاهی کارکنان ناجا اشاره کرد و اظهار داشت: برای تحقق این امر از استخدام نیرو گرفته تا آموزش‌ها و همچنین برگزاری دوره‌های بصیرت برای تمام کارکنان نیروی انتظامی اقدام شده است.



وی افزود: برگزاری دوره‌های بصیرت در نیروی انتظامی از استان قم شروع شد و از سال گذشته در تمام استان ها کشور برای آحاد نیروهای ناجا اجرا شده است.



احمدی مقدم آثار یکسان سازی رفتار پلیس در همه ابعاد را مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: آثار عملی این بحث در سالم سازی محیط و کسب توفیقات اجتماعی مثمر ثمر بوده است.



کاهش جرایم خشن در کشور



فرمانده نیروی انتظامی در ادامه از کاهش جرایم خشن و ناامن کننده در کشور طی سال‌های اخیر خبر داد و گفت: این روند در حالی شکل گرفته است که با توجه به افزایش تهدیدات جدید، افزایش روند جرایم در تمام کشورها امری عادی به حساب می آید.



وی نقش افزایش جمعیت حداقل سالیانه یک میلیون نفری و شهرنشینی در بیشتر شدن جرایم را یادآور شد و اظهار کرد: ولی طی سال‌های اخیر جرایمی چون سرقت مسلحانه، قتل، اقدامات تروریستی و آدم ربایی و گروگانگیری در سطح کشور با کاهش روبرو بوده است.



سردار احمدی مقدم با اعلام اینکه طی سال‌های اخیر شهدای نیروی انتظامی نصف شده است، گفت: در سال 80 حدوداَ 6 میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود داشت و امروز با حدود 24 میلیون وسیله نقلیه آمار تصادفات با سال 80 برابری می‌کند و حتی اندکی هم کمتر شده است و امید است این روند بهبود بهتری داشته باشد.



تلاش پلیس بر پاسخگویی به موقع به مردم است



وی در ادامه بر پاسخگویی به موقع پلیس در مورد نیازهای امنیتی جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: امروز به واسطه تهاجم فرهنگی همه جانبه دشمن و افزایش فشارهای سیاسی و امنیتی بر کشور دچار چالش هایی هستیم اما به واسطه همین تحریم ها نیروی انتظامی در زمینه ساخت نرم افزارهای مورد نیاز خود به خودکفایی لازم رسیده است.



فرمانده ناجا، وضعیت امنیتی کشور را مطلوب عنوان کرد و گفت: هم اکنون ایران به لحاظ امنیتی از جایگاه بهتری نسبت به کشورهای همسایه برخوردار است و در همه روستاهای مرزی کشور امنیت بالایی حاکم است.



وی اضافه کرد: در حوزه اخلاق نیز که از نگرانی‌های علما و متدینین است، نیروی انتظامی به سختی فعالیت می‌کند و ما در این زمینه همراهی برخی نهادهایی که به جای اینکه باید همکاری کنند بیشتر منتقد هستند، را کمتر شاهد هستیم و این نهادها وظایف خود را به طور کامل و مطلوب انجام نمی‌دهند و یا معترض به نیروی انتظامی هستند هر چند که در چند ماه اخیر و جلساتی با حضور مسئولان امر جهت برطرف کردن مشکلات پیش روی انجام گرفته است.



احمدی مقدم گفت: با وجود تمامی مشکلات ناشی از فضای جهانی سازی فرهنگی و تهاجم شبکه‌های ماهواره‌ای به خانواده‌ها آمارها حاکی از کاهش فساد در جامعه است و در واقع می توان گفت تا حد زیادی این موارد مهار شده است.



وی در ادامه از کاهش باندهای اغفال، تجاوز، توزیع مشروبات الکلی، توزیع سی دی های مستهجن و برگزاری پارتی های شبانه در سطح کشور خبر داد و افزود: با وجود موانع و عدم همراهی هایی که در این زمینه وجود دارد این جرایم که در گذشته به صورت لجام گسیخته وجود داشت کنترل شده است.



فرمانده نیروی انتظامی در پایان بر تلاش بیشتر نیروی انتظامی در برقراری نظم عمومی تأکید کرد و گفت: همین که تا اینجای کار با توجه به حجم گسترده اقدامات دشمنان، نتیجه مورد نظر آنها پدیدار نشده است قابل توجه است.

