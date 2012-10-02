به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت افزود : با داشتن میلیارد ها دلار درآمد نفت، پترو شیمی، فرآورده های نفتی و نیز در آمد بنگاه های بزرگ اقتصادی، دولت نباید اجازه دهد که بازار ارز جولانگاه دلالان و سفته بازان باشد .

حبیبی با بیان اینکه ما در میدان نبرد اقتصادی هستیم تصریح کرد: رئیس جمهوری به دلیل مسئولیت های کلیدی که در اجرا و اختیارات وسیعی که دارد شخصا باید فرماندهی این نبرد را عهده دار باشد. غیبت او در مدیریت منابع ارزی و نیز مدیریت اقتصاد مقاومتی معنایی ندارد .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خطاب به رئیس مجلس و نمایندگان اظهار داشت: مجلس باید از طریق دیوان محاسبات وفق بند "و" ماده 23 قانون دیوان محاسبات نسبت به تصمیمات نادرستی که در این روزها از سوی مسئولان اتخاذ و موجب کاهش ارزش پول ملی شده رسیدگی کند.

وی افزود: کارشناسان دیوان محاسبات طبق اصل 55 قانون اساسی، نظر کارشناسی خود را در خصوص صیانت از بیت المال با ارزیابی درست اعلام کنند و در صورت مشاهده تخلف با آن برخورد نمایند.

حبیبی با تاکید بر اینکه مجلس باید این امر را پیگیری کند که چرا بانک مرکزی در دادن ارز مرجع به کالاهای ردیف 1 و 2 تاخیر و تعلل دارد، بیان داشت: مجلس باید به این سوال پاسخ دهد با نوسانات عظیمی که طی چند روز گذشته نرخ ارز داشته، چه تغییری در تقویم منابع و مصارف بودجه سال 91 با احتساب ما به تفاوت نرخ تسعیر ارز به وجود می آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از موضع رئیس جمهور در گفتگو با رسانه های آمریکایی مبنی بر تمایل ایران برای برقراری ارتباط با آمریکا و گفتگو های مستقیم گفت: موضوع رابطه با آمریکا جزء سیاست های کلی نظام و از اختیارات مقام معظم رهبری است و به طور طبیعی با خرد جمعی پس از مشورت با شورای امنیت ملی درباره آن تصمیم گیری می شود.

دبیر کل حزب موتلفه ادامه داد: وقتی چنین فرآیندی طی نشده است طرح این موضوع از سوی رئیس جمهوری خلاف دیدگاههای نظام و مردم است و ما از ایشان به خاطر طرح این مباحث آن هم در شرایطی که جهان اسلام یکپارچه نفرت از آمریکا را به خاطر اهانت به ساحت پاک رسول الله(ص) فریاد می زند به طور جدی گلایه مندیم. ما در شرایط فعلی مخالف رابطه با آمریکا هستیم.

حبیبی در مورد خروج منافقین از فهرست گروههای تروریستی آمریکا نیز اظهار داشت: آن وقت که منافقین در فهرست گروه های تروریستی بود، آمریکا گرم ترین و جدی ترین روابط را با منافقین داشت. این مساله تنها یک فریب بود.



وی خاطر نشان کرد: فاجعه هشتم شهریور که منجر به شهادت شهید باهنر و شهید رجایی شد توسط فردی صورت گرفت که از یک سو مامور سیا بود و از سوی دیگر با منافقین ارتباط تشکیلاتی داشت.



وی افزود: 17 هزار نفر از مردم بیگناه ایران با حمایت آمریکا از منافقین از اوایل دهه 60 به شهادت رسیدند. موضوع ارتباط منافقین با صدام و همکاری با رژیم صهیونیستی بعث عراق و جنگیدن 8 سال در کنار صدام با ملت ایران از فرامین کاخ سفید بود.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به ماموریت جدید منافقین از سوی آمریکایی ها بیان داشت: منافقین توسط سرویسهای سیا ماموریت های جدیدی پیدا کردند، این ماموریت ها در دو بخش نبرد سخت و نبرد نرم تعریف می شود. منافقین به زودی برای انجام این ماموریت تدارک می شوند.



وی در ادامه تاکید کرد: دنیا بداند آمریکا به طور شفاف و بی پرده با گروه های تروریستی از جمله القاعده، منافقین و گروههای افراطی سلفی همکاری دارد و از آنها حمایت می کند. بخشی از جنایات تروریستها در سوریه توسط آمریکایی ها مدیریت می شود.



حبیبی در پایان با اشاره به برگزاری دهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی آن را یک پویش مدنی برای نوسازی حزب و جامعه اسلامی کشورمان دانست و اظهار داشت: در مجمع عمومی دهم به فضل خدا راهبردهای سه ساله حزب تعیین می شود و با تعیین شورای جدید مرکزی حزب با رای مستقیم اعضاء، فصل جدیدی از فعالیت حزب آغاز می شود.