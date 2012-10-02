کاغذ بازی بزرگترین مانع بازسازی مناطق زلزله زده/ از کمکهای مردمی استقبال شود

محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دستگاه های مسئول با وجود تلاش و سعی خود هنوز نتوانسته اند تمام زلزله زدگان را سرو سامان بدهند گفت: پیشنهاد داده ایم که دست مردم و خیرین باز باشد و آنها بتوانند در مناطق بیشتر کمک کنند و به اعتقاد بنده این گره فقط به دست خود مردم باز می شود و با توجه به حجم زیاد کار ، نیاز است از مدیریت متمرکز و اجرای متمرکز به سمت نظارت متمرکز و اجرای غیر متمرکز حرکت کنیم .

وی افزود: متاسفانه گروه های امداد مردمی و خیرین به شکلی خیلی محدود می توانند در مناطق زلزله زده فعالیت کنند .

نماینده مردم تبریز با انتقاد از عدم اسکان موقت و تهیه سرپناهای برای در امان بودن زلزله زدگان از باد و باران گفت : بروکراسی اداری در مناطق زلزله زده مانع بزرگی در ساخت و ساز است و حتی بخش خصوصی هم در این مناطق با قوانین دشوار و کاغذ بازی درگیر است و نمی تواند کار کند .

سعیدی با اشاره به محدود بودن توان دولت در تمرکز در اجرا اظهار کرد : باید از توان مردم و اراده ملی استفاده کرد . متاسفانه دولت معتقد است اگر مردم پای کار بیایند دستگاههای اجرائی تضعیف می شوند که این تفکر اشتباه است . کما اینکه در دفاع مقدس و موارد دیگر مردم حضور داشته اند و این حضور حتی باعث تقویت نظام هم شد.

وی با تاکید براینکه وضعیت اقتصادی در مناطق زلزله زده بسیار بد است ادامه داد: اگر کمک های مردمی نبود زلزله زدگان نمی توانستند زندگی کنند و با توجه به اینکه بیشتر خانواده ها در مناطق زلزله زده درآمدشان از راه دامداری و کشاورزی است و بخش عمده ای از آن در زلزله از بین رفته است ، دستگاههای مسئول باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند تا مردم به توانند به زندگی عادی خود باز گردند.