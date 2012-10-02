به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «نزدیک‌تر بیا» نخستین اثر داستانی فاطمه خلخالی نویسنده مقیم مشهد است که در قالب مجموعه قصه نو نشر افکار منتشر شده است.

وی در این مجموعه داستان که به عنوان نهمین کتاب مجموعه قصه نو منتشر شده است، 11 داستان کوتاه را با ناونی «روزهایی که تو را ندیدم»، «ابر زخم»، «از دره‌های تاباک سقوط خواهیم کرد»، «بادبادک»، «بهاراسان نزدیک است»،‌ «مرگ»، «نزدیک‌تر بیا»، «راه پله»، «قارچ»، «در بالکن‌های روبه‌رو» و «گروهان بیست و یکم»به مخاطبان خود ارائه کرده است.

این مجموعه داستان روز پنجشنبه 13 مهر و از ساعت 16 با حضور بهناز علیپور گسکری، فرحناز علیزاده و محسن فرجی و با حضور نویسنده در فرهنگسرای اخلاق برگزار می‌شود.

فرهنگسرای اخلاق در خیابان پیروزی خیابان شکوفه خیابان شهید کاظمی واقع شده است.مجموعه داستان «نزدیک‌تر بیا»با 120 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 3 هزار و 500 تومان در سال جاری منتشر شده است.