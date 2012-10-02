عملیات اجرایی کمپ های بیابانگردی خاورمیانه در نهبندان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در مراسم کلنگ زنی این پروژه، هزینه اجرای این پروژه را سه هزار میلیون ریال اعلام کرد و اظهارداشت: این پروژه از محل اعتبارات ملی، استانی و طرح توسعه نهبندان تامین اعتبار خواهد شد.

محمدرضا رضایی، عنوان کرد: این گونه کمپ ها، علاوه بر تاثیرگذاری و آموزش اصولی حفاظت محیط زیست، سهم زیادی در آشنایی نسل آینده با قابلیت های بیابانی دارد.

وی با بیان اینکه خراسان ‌جنوبی جزو استان ‌های مستعد کویرنوردی در کشور است، افزود: با اجرای کامل این پروژه مردم استان یکی از جاذبه های بی نظیر گردشگری بومی را تجربه خواهند کرد.

رضایی اضافه کرد: جذب توریست‌ های داخلی و بین ‌المللی در دستور کار این اداره ‌کل برای کویرهای استان قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در این کمپ امکاناتی از جمله شترسواری، اسکی شن، سفر در صحرا با خودروهای دو دیفرانسیل، بازدید از گونه های جانوری و گیاهی پیش بینی خواهد شد.