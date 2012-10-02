سامانه صدای پزشک در فضای مجازی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پزشک علیرضا محمدی پیش ازظهر سه شنبه در حاشیه راه اندازی سامانه مجازی خدمات پزشکی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای تسهیل و تسریع در دسترسی همکاران به اطلاعات پزشکی و دریافت مشاوره های پزشکی، سامانه صدای پزشک با شماره تلفن خط امین 165 راه اندازی و تأسیس شد که هر روز یک پزشک متخصص آماده پاسخگویی به سوالات همکاران و خانواده های آنان است.

معاون بهداری فرمانده انتظامی استان هرمزگان افزود: کارکنان انتظامی و خانواده های آنان در صورت نیاز به انجام مشاوره پزشکی در خصوص تغذیه، بهداشت و روان و دیگر مسائل پزشکی می توانند از طریق تلفن امین 165 با پزشکان متخصص و کارشناسان مشاوره ارتباط برقرار و در خصوص انجام مشاوره با پزشکان و دریافت مشاوره و پاسخ اقدام کنند.

محمدی افزود: به منظور استفاده و بهره مندی دیگر افراد جامعه خارج از سازمان نیروی انتظامی از این تسهیلات شماره تلفن63982165-021 راه اندازی شده و شهروندان می توانند در صورت نیاز هر روز با پزشکان عمومی از ساعت هشت صبح تا دو بعدازظهر و پزشکان متخصص از ساعت 9 صبح تا 12ظهر تماس حاصل و نسبت به ارائه مسائل و مشکلات پزشکی خود و دریافت مشاوره و پاسخ اقدام کنند.