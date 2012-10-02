نشست مدیریت بحران کلان شهرها در همدان برگزار می شود/ 120 زمین لرزه در همدان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق پیش از ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان همدان گفت: شهرداران باید بهره برداری لازم را از نشست دو روزه مدیریت بحران کلانشهرها در همدان داشته باشند.

وی اظهار داشت: با توجه به بررسی های صورت گرفته ایران پرخطرترین کشور جهان است چرا که 40 نوع بلایای طبیعی در کشور دیده شده است.

وی با اشاره به حوادث رخ داده شده در شهریورماه امسال عنوان کرد: 1500 زمین لرزه به بزرگی یک ریشتر در سطح کشور رخ داده است که در شهر در برزقان هزار و 1300 پیش لرزه ثبت شده است.

120 زمین لرزه توسط شبکه لرزه نگاری همدان ثبت شد

فرماندار همدان گفت: از مهر سال گذشته تاکنون در استان همدان 120 زمین لرزه توسط شبکه لرزه نگاری همدان واقع در تپه حاجی عنایت وابسته به موسسه ژئوفیزیک تهران به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه برای راه اندازی شبکه لرزه نگاری همدان یک و نیم میلیارد تومان هزینه شده است، ادامه داد: پنج ایستگاه لرزه نگاری مستقر در قهاوند، فامنین، رزن، کبودراهنگ و اسدآباد به صورت آنلاین اطلاعات به شبکه لرزه نگاری مخابره می کنند.

وی از پیشرفت 95 درصدی ساختمان مدیریت بحران در محوطه استانداری همدان خبر داد و افزود: این ساختمان در هفته کاهش آثار بلایای طبیعی توسط مقام کشوری به بهره برداری می رسد.

600 هکتار بافت فرسوده شهری در همدان وجود دارد

قهرمانی مطلق بیان کرد: 600 هکتار بافت فرسوده شهری در همدان وجود دارد که واحدهای مسکونی آنها باید مقاوم سازی شود.

وی در رابطه با بافت فرسوده روستاهای شهر همدان نیز گفت: مشکل اختصاص تسهیلات 12 میلیون و 500 هزار تومانی وام نوسازی واحدهای مسکونی روستایی توسط بانک عامل رفع شده است.

وی اضافه کرد: 22 هزار واحد مسکونی روستایی در شهرستان همدان وجود دارد که تاکنون 10 هزار واحد آن مقاوم سازی شده است و چهار هزار واحد آن نیاز به نوسازی و مقاوم سازی ندارد و هفت هزار واحد باقی مانده نیز باید مقاوم سازی شوند.

تصادفات محور گنجنامه همدان 70 درصد کاهش یافت

فرماندار همدان عملکرد ستاد مدیریت بحران را مناسب ارزیابی کرد و در رابطه با آمار تصادفات جاده گنجنامه گفت: در این منطقه با تعریض کردن جاده و نصب علائم هشدار دهنده توسط ستاد مدیریت بحران، بیش از 70 درصد تصادفات کاهش یافته است و مواد جرحی جزئی و خسارات تصادفات زیر سه میلیون تومان بوده است و این در حالی است که در سال گذشته چندین نفر بر اثر تصادف در جاده گنجنامه جان باختند.

وی با تأکید بر اینکه ایمن سازی بافت فرسوده بازار همدان تأثیربسزایی در کاهش حوادث خواهد داشت، افزود: بازار همدان از دوره قاجار به شکل تاریخی ساخته شده است و نیازمند تدوین برنامه عملیاتی هدفمند برای ایمنی بازار هستیم.

وی ترمیم و اصلاح مشکلاتی که در بازار دیده شده است و بهسازی واحد تجاری در معرض خطر را از مواردی برشمرد که میزان وقوع حوادث را در بازار کاهش می دهد چرا که یکی از نقاط پر جمعیت شهر همدان در طول روز بازارهای آن است.

زمان حضور آتشنشانان در محل حادثه به 4 دقیقه رسیده است

قهرمانی مطلق با بیان اینکه 10 ایستگاه آتش نشانی در شهر همدان آماده خدمات رسانی در مواقع لازم هستند، افزود: آتش نشانی همدان از استانداردهای لازم بهره مند است و زمان حضور در محل حادثه توسط آتش نشانی به 4 دقیقه رسیده است.

وی با اشاره به آب گرفتگی معابر با شروع فصل بارش در همدان گفت: برای جمع آوری آب های سطحی در سال 89، یک میلیارد تومان به شهرداری همدان کمک شد و همچنین در سال گذشته نیز برای توانمندسازی معابر حاشیه شهر که از آب گرفتگی رنج می بردند دو و نیم میلیارد تومان از طرف استانداری و فرمانداری به شهرداری کمک شد.

فرماندار همدان تأکید کرد: در مجموع در سالهای اخیر 17 میلیارد و 500 میلیون تومان از سوی دولت به شهرداری به منظور جمع آوری آبهای سطحی و قنوات و توانمندسازی معابر حاشیه شهر کمک شده است.

وی خواستار شد: هر یک از دستگاه های نقش آفرین در حوادث غیرقابل پیش بینی هر یک مانور تعریف کنند که بعد از تأیید اجرایی شود تا در مواقع بحران مدیریت واحد بحران بتواند به صورت تأثیرگذار عمل کند.

فرماندار همدان در پایان از اجرای مانور نشست گاز کلر در سایت تپه حاجی عنایت در روز شنبه آینده خبر داد.