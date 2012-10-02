تذکر لسانی ابزاری تأثیرگذار در پیشگیری از منکرات و جرائم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزت الله معتمد شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز فعالیت گردان 371 امر به معروف و نهی از منکر اباذر که در تیپ مستقل امام جعفر صادق(ع) قم برگزار شد، امر به معروف و نهی از منکر را از بالاترین فرایض الهی برشمرد و افزود: در روایات آمده است اجرای امر به معروف و نهی از منکر مایه پایداری و استواری جامعه می شود.



وی با بیان اینکه کسانی که می خواهند در جامعه سوء استفاده کنند و باطلی را به قدرت برسانند و حقی را ضایع کنند به ترویج منکرات در جامعه روی می آورند افزود: اگر زشتی ها در جامعه افزایش یابد حق به انزوا می رود و قدرت های شیطانی خود را در جامعه مطرح می کنند.



فرمانده تپیپ مستقل 83 امام صادق(ع) عنوان کرد: یکی از شرایط حاکمیت حق در جامعه و تدام آن، برخورد شدید با منکرات و مفاسد است.



وی ابراز داشت: باید حدود الهی را از روایات ائمه معصومین (ع) استخراج کرد چرا که اگر حدود الهی مشخص نباشد نمی توان آن چیزی که به عنوان منکر در جامعه اشاعه می یابد را شناسایی کرد و در حقیقت حدود الهی کنار گذاشته و رو به فراموشی می رود.



حجت الاسلام معتمد با بیان آنکه اگر نیروهای مذهبی نسبت به منکرات در جامعه بی تفاوت باشند آمار جرم بالا خواهد رفت افزود: اگر نیروهای ارزشی و مذهبی حضور جدی و تاثیرگذاری در جامعه داشته باشند، نرخ جرائم در جامعه کاسته و به مراتب هزینه های نظام نیز پایین خواهد آمد .



فرمانده تپیپ مستقل 83 امام صادق(ع) گفت: تذکر لسانی یکی از ابزارهای تاثیرگذار در پیشگیری از منکرات و جرائم است و فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز مشکلات خاص خودش را دارد که باید همه این ناهمواری‌ها را تحمل کرد و فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه گسترش داد.



