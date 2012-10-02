تعامل دو نهاد انتظامی و قضایی در راستای برقراری نظم و امنیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمت الله طاهری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه تعاملی نیروی انتظامی و دادگستری شاهرود در ساختمان مرکزی فرماندهی نیروی انتظامی این شهر، هدف از برپایی این جلسه را بهبود راندمان کاری بین دو دستگاه اجرایی، برداشتن موانع و کاهش اطاله دادرسی دانست.

وی افزود: یکی از نهادهایی که ارتباط مستقیم و مهمی با نیروی انتظامی دارد قوه قضاییه است و ما در شهرستان شاهرود شرایط تعامل مفید و سازنده بین این دو سازمان را به شایستگی فراهم کرده ایم.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: برقراری نظم و امنیت و برخورد قاطعانه با جرائم مشهود ثمره ارتباط صمیمی و مشارکت مردم با نیروی انتظامی است و تمام سعی نیروی انتظامی این است که رضایت مردم را فراهم نماید.

طاهری تصریح کرد: در شرایط ویژه فعلی گام برداشتن در جهت رضایت مردم، یعنی فراهم نمودن رضایت خداوند متعال و ما سعی داریم با فراهم نمودن امکانات بیشتر آمار رضایت مردمی را ارتقا بخشیم.

رئیس دادگستری شهرستان شاهرود نیز در این جلسه ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و قدردانی از خدمات این نیرو و ابتکار نیروی انتظامی برای برگزاری جلسه تعاملی در شاهرود اظهار داشت: نیروی انتظامی طبق قانون مصوب سال 69 از تلفیق ژاندارمری، شهربانی و کمیته اوایل انقلاب شکل گرفت.

حجت الاسلام سید احمد میرمحمدی هدف از تشکیل این نیرو را استقرار نظم و امنیت، نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب و تامین امنیت اجتماعی و فردی عنوان و تاکید کرد: ارتباط تنگاتنگ دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به عنوان یک در قانون به آن اشاره شده است.

وی عنوان کرد: کار این دو بخش مکمل یکدیگرند، فصل خصومت و احقاق حق، تامین امنیت اجتماعی، به دست این دو بازوی قدرتمند نظام صورت می پذیرد و انجام تک تک وظایف و امور محوله مستلزم ارتباط بیشتر و تنگاتنگ نیروی انتظامی و قوه قضائیه با یکدیگر است.

رئیس دادگستری شاهرود با اشاره به این مطلب که اگر هر کدام بخواهند راه خود را بروند کار یکدیگر را خنثی خواهند نمود، افزود: وظایف این دو دستگاه از هم تفکیک ناپذیر است و اگر غیر منسجم عمل شود هیچ کدام به موفقیت دست نخواهند یافت و تنها متضرر از این عمل مردم خواهند بود.

میر محمدی تعامل نادرست دو دستگاه را مشکل آفرین دانست و گفت: آن چه به عنوان شعار نیروی انتظامی مطرح شده، شعار سرمایه اجتماعی بسیار مهم است چرا که این نیرو باید در عین اقتدار خودش بتواند به یک سرمایه اجتماعی قوی دست یابد و آبروی اجتماعی داشته باشد.

وی همچنین تاکید کرد: این که چگونه این سرمایه اجتماعی بدست بیاید بسیار مهم است لاجرم باید اعتماد را به همراه داشته باشد و به قول مقام معظم رهبری باید نیروی انتظامی به گونه ای عمل نماید که حتی گناهکار هم به نیروی انتظامی پناه بیاورد.

رئیس دادگستری شاهرود یادآور شد: در بدست آوردن این سرمایه، برخورد پلیس با مردم موضوعی بسیار ظریف و پر اهمیت است و ضرورت دارد با نگاهی مردم مدار به آن نظاره شود، چرا که مراجعان شما به نوعی آسیب دیدگان اجتماعی اند و استرس و عصبانیت قسمتی از رفتار آن ها را تشکیل می دهد.

میر محمدی افزود: پلیس باید بتواند در عین مراعات اخلاق، رفتار حسنه و حفظ اقتدار و قاطعیت، اعمال قانون نماید.

وی تصریح کرد: مطلب مهم دیگر جلوگیری از رفتارهای تبعیض آمیز است، اگر مردم ببینند نیروی انتظامی یا دادگستری رفتاری دوگانه با مجرمین دارد موجب خشمگین شدن آن ها خواهد شد و اعتماد مردم از این دو دستگاه را قطعا سلب خواهد نمود.

رئیس دادگستری شاهرود در پایان از فرماندهی نیروی انتظامی به دلیل پیگیری مناسب ابلاغ ها قدردانی کرد و این امر را در تسریع روند پرونده ها در محاکم قضایی موثر خواند.