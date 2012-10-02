مقرر شده قطعه سوم اتوبان شهید همت قبل از دولت دهم به پایان برسد

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی اتوبان همت، اظهار داشت: اتوبان شهید همت 13 و نیم کیلومتر است که قطعه دوم 5 و نیم کیلومتر و قطعه سوم هشت کیلومتر تا میدان امام حسین(ع) کرج است.

وی ادامه داد: یک بخشی از مسیر در کنار انتسیتو پاستور به سمت اتوبان تهران به کرج شیفت پیدا می کند و بخشی از بار ترافیکی را کاهش می دهد.



مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با بیان اینکه عملیات راه سازی در حال انجام است، افزود: مشکلی در پارک جهان نما وجود دارد که نیازمند همکاری بیشتر منابع طبیعی که فعلاً کار متوقف شده است.



وی تصریح کرد: جاده را تا حد امکان به سمت کوه شیفت داده ایم تا تعداد کمتری درخت قطع شود و هم اکنون با رعایت استاندارد و سرعت باید روند پیشرفت و توسعه این طرح پیش برود.



ضیایی فر گفت: مشاوران طرح اجازه احداث پل را نداده اند ولی تلاش ما این است که تعداد کمتری درخت قطع شود. کمتر از 500 درخت دو و سه ساله در مسیر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: چند پادگان نیز در مسیر است که باز می شود و تلاش ما این است که کارهای اجرایی منطقه 22 نیز انجام شود وسط یک دکل برق در این منطقه آزاد شد.



مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز اظهار داشت: هم اکنون آسفالت و گارد ریل این مسیر انجام شده و نصب روشنایی مسیر در حال اجرایی شدن است.