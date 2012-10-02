شهرداری های لرستان برای پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه ها همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده صبح سه شنبه در جلسه کارگروه کتابخانه های عمومی استان لرستان اظهار داشت: ما انتظار داریم که شهرداری های استان نسبت به پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی استان از محل عوارض های خود همکاری لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه نگاه شهرداری ها در این زمینه باید یک نگاه فرهنگی باشد، تصریح کرد: نگاه فرهنگی در این زمینه در استان باید نهادینه شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه کتاب در سبد خانواده ها باید جایگاه ویژه ای داشته باشد، تصریح کرد: تحقق این موضوع بستگی به نگاه فرهنگی همه دستگاه های متولی امر از جمله شهرداری ها دارد.

دهمرده با تاکید بر ضرورت ارتقا جایگاه کتاب و کتابخوانی در استان عنوان کرد: به طور حتم این امر یک سرمایه گذاری پرسود برای لرستان خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند ساخت کتابخانه مرکزی خرم آباد اشاره کرد و گفت: در این راستا باید برای تسریع در پیشرفت ساخت این کتابخانه راهکار جدی در دستور کار قرار گیرد.

استاندار لرستان همچنین بر پیگیری متولیان امر برای تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه تاکید کرد.