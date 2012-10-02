محمدرضا کمرهای؛ مدیرمسوول انتشارات "مشق هنر" و رییس نخستین آیین فروش آثار هنری قرآنی به خبرنگار مهر گفت: کتاب گلستان بسمالله مشتمل بر آثار راه یافتگان نهمین جشنواره بسم الله در دو بخش گرافیک و نقاشی است. این کتاب در قطع خشتی دو زبانه با جلد گالینگور منتشر شدهاست.
کمرهای همچنین از چاپ کتب نفیس رنگ و نی خبر داد و بیان کرد: با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و انتشارات مشق هنر کتاب رنگ و نی رونمایی خواهد شد.
به گفته مدیر دفتر انتشارات مشق هنر کتاب رنگ ونی در قطع رحلی شامل آثار بزرگان خوشنویسی و نقاشی خط ایران و 140 صفحه دو زبانه، تصویری با مقدمه ناشر و محمدهادی ایازی است.
وی افزود: آثار هنرمندانی چون غلامحسین امیرخانی، عباس اخوین، جواد بختیاری، کیخسرو خروش، محمد سلحشور، جلیلرسولی، علیاشرف صندوقآبادی، یدالله کابلی، کرمعلی شیرازی، اسرافیل شیرچی، قربانعلی اجلّی، رسول مرادی، غلامرضا مشعشعی، عینالدین صادقزاده و... در این کتاب به چاپ خواهد رسید.
وی دلیل چاپ این کتاب را تاکید بر وحدت و همگرایی بزرگان خوشنویسی ایران دانست و گفت: ما سعی کردیم که با استانداردهای جهانی نزدیک شویم و کتابهای نمایشگاه بسمالله را تنها بعد از یک ماه که از این جشنواره گذشته است چاپ کردیم.
کمرهای در پایان گفت: روز شنبه 15 مهر در تالار ایوان شمس با حضور جمعی از مدیران شهری و مدیران ارشاد و نیز با سخنرانی بزرگانی از جامعه خوشنویسی کشور مانند استادان امیرخانی، کابلی و سلحشور این دو کتاب را رونمایی خواهیم کرد.
کتابهای رنگ و نی و گلستان بسمالله در تالار ایوان شمس و با حضور مدیران فرهنگی شهری رونمایی خواهد شد.
محمدرضا کمرهای؛ مدیرمسوول انتشارات "مشق هنر" و رییس نخستین آیین فروش آثار هنری قرآنی به خبرنگار مهر گفت: کتاب گلستان بسمالله مشتمل بر آثار راه یافتگان نهمین جشنواره بسم الله در دو بخش گرافیک و نقاشی است. این کتاب در قطع خشتی دو زبانه با جلد گالینگور منتشر شدهاست.
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