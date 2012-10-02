خانه های فرهنگ دیجیتال در خراسان جنوبی به 20 باب افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی در مراسم بهره برداری از خانه فرهنگ دیجیتال استان، اظهارداشت: خانه های فرهنگ دیجیتال با هدف آموزش، فروش نرم افزار، استفاده از اینترنت پاک و بازی های رایانه ای سالم راه اندازی می شوند.

محمد مطهری فر، اضافه کرد: این مراکز با هدف آموزش، فروش نرم افزار، استفاده از اینترنت پاک و بازی های رایانه ای سالم راه اندازی می شوند.

وی با بیان اینکه افتتاح خانه های فرهنگ دیجیتال از سال 90 آغاز شده است، افزود: در این راستا سهم خراسان جنوبی احداث 20 خانه بوده که بستر بهره برداری از سه خانه در سه شهرستان بیرجند، قائن و فردوس آماده شده است.

به گفته وی برای خانه های فرهنگ در شهرستان ها با 75 متر زیربنا 15 میلیون تومان، 150 متر زیربنا 50 میلیون تومان و برای احداث مجتمع های استانی با زیربنای 300 متر 100 میلیون تومان کمک می شود.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: بسیاری از مشکلات ناشی از این است که بستر پژوهش در جامعه ایجاد نشده و دانشگاه ها در حوزه رسانه های دیجیتال فعالیتی ندارند.

وی با اشاره به وظایف و مسئولیت های مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، تصریح کرد: حمایت از فعالیت های پژوهشی، انجام فعالیت های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ سازی، صدور مجوز و نظارت به فعالیت افراد حقیقی و حقوقی، صدور مجوز و نظارت بر واردات و صادرات نرم افزار و سخت افزارهای رایانه ای از جمله مهم ترین فعالیت های این مرکز است.

مطهری فر راه اندازی خانه های فرهنگ دیجیتال در مساجد را فرصتی برای استفاده جوانان از اینترنت پاک دانست و عنوان کرد: از زمان نبی مکرم اسلام(ص) در مساجد فعالیت های بسیار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انجام می شده است.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: اگر چه آسیب هایی بر فضای مجازی حاکم است اما نمی توان جوانان را از فرصت های فضای مجازی محروم کرد.

حضور کاروان سینمایی وزارت ارشاد در خراسان جنوبی

سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: کاروانی متشکل از هنرمندان جوان با هدف آشناسازی کودکان و نوجوانان مناطق محروم با سینما به استان سفر می ‌کنند.

سید علی زمزم اظهارداشت: کاروانی متشکل از هنرمندان جوان با هدف آشناسازی کودکان و نوجوانان مناطق کمتر توسعه یافته با مقوله ‌ای به نام سینما و ارائه بسته‌ های فرهنگی هنری به مناطق محروم خراسان جنوبی سفر می‌ کنند.

وی عنوان کرد: این کاروان هنری امسال برای دومین سال متوالی در راستای فعالیت‌ های بیست و ششمین جشنواره بین ‌المللی کودک و نوجوان اصفهان به خراسان جنوبی سفر می‌ کنند.

به گفته وی سال گذشته این کاروان هنری در شهرستان‌ های نهبندان و سربیشه به اجرای برنامه ‌های خود پرداختند و امسال با توجه به سیر حرکتی خود در خراسان رضوی به شهرستان ‌های فردوس و بشرویه سفر می‌ کنند.

زمزم ادامه داد: آموزش در ارتباط با جایگاه سینما در جامعه، پخش فیلم با محتوای کودک و نوجوان، اجرای نمایش‌ های شاد کودکانه و اهدای بسته‌ های فرهنگی از مهم‌ ترین برنامه ‌های این گروه هنری در استان است.

سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: همچنین این گروه هنری امروز سه شنبه 11مهر ماه در شهرستان فردوس و چهارشنبه 12 مهر‌ماه به شهرستان بشرویه سفر می‌ کنند.