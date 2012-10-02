نمایشگاه عکسهای اسحاق آقایی درشانگهای/ ازکوچ عشایر بویراحمد تا دیوار چین

این عکاس قوم نگار یاسوجی به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه از 9 تا 14 اکتبر در شهر شانگهای چین دایر می شود.

آقایی افزود: در این نمایشگاه 25 اثر با موضوع زندگی، آیینها و سنتهای عشایر کهگیلویه و بویراحمد بر روی دیوار می رود.

وی بیان کرد: کوچ، آیین عروسی، عزاداری، معیشت، کار و دست بافته های عشایر از جمله موضوعات این عکسهاست.

آقایی یادآور شد: این نمایشگاه به دعوت دبیر یازدهمین جشنواره عکس شانگهای چین و با همکاری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد و موسسه فرهنگی تحریر کارگاه خیال برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق آقایی متولد 1355 روستای "وزگ" از توابع یاسوج و داری مدرک کارشناسی عکاسی، پیش از این در دهها نمایشگاه فردی و گروهی خارجی و داخلی حضور یافته بود.

این عکاس قوم نگار همچنین در دهها جشنواره عکس ملی، حائز رتبه های برتر شده است.