جلوگیری از عفونت های بیمارستانی هدف کنگره میکروب شناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسن اعلمی قبل از ظهر سه شنبه در آیین افتتاحیه کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی اظهار داشت: از تعداد 1400مقاله ارسال شده به دبیر خانه کنگره 450 مقاله در بخش پوستر و87 سخنرانی و 550 مقاله در قالب پوستر الکترونیک پذیرفته و ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: این کنگره برای گروههای هدف پزشکان عمومی، ایمونولوژی و آلرژی اطفال، قلب اطفال، غدد اطفال، کلیه اطفال، نوزادان، اعصاب اطفال، روانپزشکی اطفال، زنان و زایمان، علوم آزمایشگاهی، زنان و زایمان، ویروس شناسی،‌ انگل شناسی و ایمنی شناسی و میکروب شناسی از 10 تا 14 امتیاز بازآموزی دارد.

اعلمی بیان کرد: هشت کارگاه تخصصی نیز با موضوعات احتیاطات استاندارد و ایزولاسیون، بهداشت دست،راهکارهای جلوگیری از مصرف غیر منطقی دارو، روش ایمنی نصب کانترها، روشهای مولکولی در تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای عفونی، تشخیص ایمونولوژیک در تشخیص بیماریهای عفونی، طراحی تحقیق در بیماریهای عفونی و سیستمهای تصمیم یار و داده کاوی بالینی برگزار خواهد شد.

گفتنی است، این کنگره بین المللی به مدت سه روز در تالار هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا (ع) مشهد با حضور نمایندگان سازمان بهداشت جهانی واساتید دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و شیراز برگزار می شود.