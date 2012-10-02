به گزارش خبرنگار مهر، بازی خیرخواهانه تیم‌های فوتبال استقلال و هنرمندان با همکاری باشگاه آرارات و به نفع بیماران آلزایمر و هموفیلی روز جمعه 14 مهرماه سال 1391هفته جاری برگزار می‌شود

بر پایه این گزارش، نشست خبری این بازی امروز با حضور مجید صالح مربی استقلال، حسین یاریار مدیر تیم هنرمندان، خوانساری از انجمن آلزایمر، قویدل از کانون هموفیلی و خالویان رئیس هیات مدیره باشگاه آرارات برگزار شد.

در ابتدای این نشست حسین یاریار در خصوص این بازی گفت: خوشحالیم باشگاه استقلال به این اقدام خیرخواهانه پاسخ مثبت داد و از مسئولان باشگاه آرارت که همیشه به دنبال کارهای انسان دوستانه هستند، تشکر می‌کنم. امیدوارم علاقمندان به فوتبال و امور خیر جمعه در ورزشگاه آرارات حضور پیدا کنند تا با کمک‌های خود در این حرکت انسانی و دینی نقش داشته باشند.

مجید صالح هم در مورد این بازی گفت: قبل از هر چیز باید بگویم از خبرنگاران هم تشکر کنم که در کارهای انسان دوستانه مشارکت می‌کنند. همچنین از اینکه در این کار خیرخواهانه حضور پیدا می‌کنم بسیار خوشحالم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و تمامی اهالی ورزش و هنرمندان همیشه در این کارهای خیر پیشقدم باشند.

وی افزود: آقای قلعه‌نویی امروز باید یک عمل جراحی انجام می‌داد، به همین دلیل از همه دوستان عذرخواهی کرد و به جای وی دراین نشست حضور پیدا کردم.

مربی استقلال خاطرنشان کرد: در زمانیکه تمرینات تمام تیم‌ها به دلیل بازی تیم ملی تعطیل است، تنها به بازیکنان خود دو روز استراحت دادیم و از آنها خواستیم پنجشنبه یک تمرین سبک را برگزار کنند تا بتوانیم روز جمعه بازی خوب را انجام دهیم. مطمئن باشید برای برد به میدان رفته و تلاش می‌کنیم بازی زیبایی را از خود ارائه دهیم.

در ادامه این نشست خوانساری قائم مقام مدیر عامل سازمان آلزایمر ایران ضمن تشکر از باشگاه آرارات و تیم‌های استقلال و هنرمندان به خاطر برگزاری این بازی، تاکید کرد: امیدوارم مردم در این کار خیرخواهانه شریک شوند. همچنین از قهرمانان هم می‌خواهم در این مسابقه شرکت کنند زیرا قهرمانی‌ها فراموش می‌شود اما پهلوانی هرگز از خاطرها بیرون نخواهد رفت.

در ادامه این نشست قویدل عضو کانون هموفیلی با تشکر از خبرنگاران گفت: امیدوارم تمامی تیم‌های بزرگ چه در رده فوتبال و چه تیم‌های دیگر به دنبال این کارهای خیرخواهانه باشند و تلاش کنند با این حرکت‌های مثبت گامی بزرگ در جهت کمک به نیازمندان بردارند. از مطبوعات و جراید هم می‌خواهم ستونی را به کارهای خیرخواهانه اختصاص دهند تا مردم همیشه حضورشان را در کارهای خیرخواهانه پررنگ کنند.

در پایان خالویان، عضو هیات مدیره باشگاه آرارات نیز از دو تیم تشکر کرد و افزود: باشگاه آرارات با 67 سال قدمت همیشه به دنبال انجام کارهای خیر خواهانه است و امیدوار هستیم ارامنه نیز همیشه در این امر مشارکت داشته باشند.

قرار است روز جمعه حمید سوریان، محسن بنگر، محمد نوازی و چند بازیکن پیشین آرارات در تیم هنرمندان حضور یابند. همچنین حسن شکوهی یکی از هنرپیشه‌های کشورمان نیز در این نشست حضور داشت و ابراز امیدواری کرد بتواند با بازی در این تیم، سهم کوچکی در این کار خیرخواهانه داشته باشد.

حسین یاریار این مسابقه را 458 بازی خیریه تیم هنرمندان در11 سال گذشته دانست و اعلام کرد این پنجمین مصاف تیم هنرمندان و استقلال است.