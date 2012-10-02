به گزارش خبرنگار مهر، حمید فاضلی امروز سه شنبه در نشست خبری سازمان فضایی ایران که در آستانه هفته جهانی هوافضا برگزار شد، از سرمایه گذاری سالیانه حدود 100 تا 200 میلیارد تومانی ایران در بخش فضا خبر داد و اظهار داشت: انگیزه های اقتصادی مهمترین دلیل برای کشورها به منظور توسعه دانش فضایی شان است و دراین راستا کشورها سرمایه های زیادی را صرف کرده اند.

وی اظهار داشت: در این میان می توان به کشور آمریکا اشاره کرد که سالانه 18 میلیارد دلار به این منظور سرمایه گذاری می‌کند؛ همچنین کشورهای آسیایی همچون هند و چین رقم های بالایی به این موضوع اختصاص داده اند و کشورهای اروپایی در این میان متجاوز از 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالیانه در بخش هوا فضا دارند.

تلاش ایران برای فعالیتهای صلح آمیز فضایی

سرپرست سازمان فضایی ایران با اشاره به نامگذاری امسال هفته جهانی فضا به "امنیت و ایمنی بیشتر" تصریح کرد: هفته فضا فرصت خوبی را در اختیار کشورهای درحال توسعه قرار می دهد تا برنامه های خود را برای گسترش ظرفیتهای فضایی تدوین کنند که ایران نیز از جمله این کشورها است.

وی با بیان اینکه فعالیتهای فضایی نیاز به زیرساختهای سنگین و گرانقیمت دارد که همه دستاوردهای عملی بشر را شامل می‌شود، گفت: در دولت نهم و دهم بحث فعالیتهای فضایی با شتاب بیشتری همراه بوده و هدف ایران تلاش برای فعالیتهای صلح آمیز فضایی است.

احداث پایگاه فضایی جدید در جنوب شرق کشور

وی با اشاره به اهمیت فناوری فضایی از احداث پایگاه فضایی جدید در جنوب شرق کشور خبر داد و گفت: پایگاه پرتابی در منطقه‌ جنوب شرقی کشور که نزدیک ترین نقطه به منطقه استوا بوده و هزینه‌های کمتری را برای پرتاب به کشور متحمل می‌کند احداث خواهد شد.

ماهواره های ایرانی در نوبت پرتاب

به گزارش مهر، فاضلی در تشریح آخرین وضعیت ماهواره های ایرانی از پرتاب کاوشگر حامل موجود زنده تا پایان امسال خبرداد و گفت: این اتفاق همزمان با ارسال ماهواره فجر به وقوع می پیوندد که البته فعالیتهای عمیقی در مراحل زیرساختهای آن در حال انجام است.همچنین پرتاب ماهواره‌ شریف با ماهواره بر سفیر یک B در سال جاری یکی دیگر از برنامه‌های این سازمان است که در همکاری نزدیک با دانشگاه صنعتی شریف انجام خواهد شد.

وی از قرار گرفتن محموله 48 کیلوگرمی ماهواره نوید در مدار خبر داد و اظهار داشت: ماهواره ناهید که در ارتفاع 370 تا 400 کیلومتری زمین قرار خواهد گرفت تا پایان امسال و حداکثر اوایل سال آینده به فضا پرتاب می‌شود؛ این ماهواره ماموریت تصویربرداری و قابلیت بازشدن صفحات خورشیدی را دارد و امید می رود در لحظات بازشدن صفحات خورشیدی، تصاویر لازم را به زمین ارسال کند.

ماهواره ظفر در حال تکمیل است

وی با اشاره به همکاری سازمان فضایی ایران با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور و به خدمت گرفتن نیروی انسانی فعال در زمینه ماهواره گفـت: براساس همکاری نزدیک با دانشگاه صنعتی شریف، ماهواره شریف با ماهواره برسفیر B1 در دست آماده سازی است و با همکاری دانشمندان صاایران و دانشگاه علم و صنعت ماهواره ظفر در حال تکمیل و راه اندازی است.

فاضلی ادامه داد: سازمان فضایی حدود 3 سال است که در زمینه ساخت ماهواره ایرانی ظفر با دانشگاه علم و صنعت همکاری می‌کند و هم اکنون مراحل آماده سازی این ماهواره در حال انجام است.

وی در توضیح قابلیتهای ماهواره ظفر گفت: این ماهواره که در مدار 500 کیلومتری زمین قرار دارد دارای 3 دوربین است که می تواند تصاویر رنگی را تا 80 متر ثبت و ضبط کند و به نسبت ماهواره نوید از کنترل بهتری برخوردار است.

ساخت ماهواره بر سیمرغ تا پایان امسال

به گزارش مهر، سرپرست سازمان فضایی ایران ماهواره طلوع 1 را مقدمه ای دانست که کشور به سمت عملیاتی تر شدن ماهواره های سنجش از دور حرکت کند که تصاویر دریافتی از این ماهواره ها عمق و دقت بیشتری داشته است و ادامه داد: سازمان فضایی ایران در زمینه ماهواره دانشجویی آت ست نیز که از ماهواره های سنگین با وزنی حدود 80 کیلوگرم به حساب می آید و قابلیت تصویربرداری دارد با دانشگاه امیرکبیر همکاری کرده است.

فاضلی با بیان اینکه ماهواره بر سیمرغ که ماموریت پروژه سفیر 2 را برعهده دارد در مرحله آماده سازی بوده، گفت: طراحی و ساخت تست زمینی این ماهواره بر آماده شده که انتظار می رود این ماهواره بر تا پایان سال جاری آماده شود.

وی با بیان اینکه ایران در حال حاضر وارد سطح جدیدی از ارسال ماهواره شده و نیروی پیشران آن به 4 برابر رسیده است، گفت: ماهواره بر سفیر 1A و 1B به یکصد تا 500 کیلومتر ارتفاع قادر به ارسال تصاویر است.

عدم موفقیت زهره و مصباح

سرپرست سازمان فضایی ایران درباره آخرین وضعیت ماهواره های زهره و مصباح با بیان اینکه ایران همواره از فشارهای بین المللی در رنج است، گفت: ماهواره های زهره و مصباح در اثر فشارهای بین المللی نتوانست به انتظارات ما پاسخ دهد و با وجودی که پروژه قائم یا زهره از آرمانهای کشور و همواره مورد تاکید مقامات کشور بود عملیاتی نشد.

فاضلی با تاکید براینکه درصدد رسیدن به ماهواره های مخابراتی در مدار ژئو هستیم و براین اساس آماده سازی زیرساختها با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات در حال انجام است، خاطرنشان کرد: ساخت محموله مخابراتی در مرکز تحقیقات ICT آغاز به کار کرده است.

وی از ذکر نام کشورهایی که در ارتباط با ماهواره های مخابراتی با ایران همکاری دارند خودداری کرد و در مورد بنیه علمی ایران در حوزه هوافضا تصریح کرد: هم اکنون 170 عضو هیات علمی در زمینه هوافضا فعالیت دارند و سالانه بیش از 1200 نفر در مقطع کارشناسی، 1000 نفر در مقطع ارشد و 150 نفر در مقطع دکترای این حوزه در دانشکده های تهران فارغ اتحصیل می شوند.